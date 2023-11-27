Чим розміновують Україну: в арсеналі ДСНС важливе поповнення

Міни, що не розірвалися, можуть лежати в землі десятиріччями, а потім здетонувати від раптового руху

Україна настільки засмічена мінами, що невдовзі очікують появи приватних компаній, які займаються розмінуванням. Території де велись бойові дії та була окупація нашпиговані небезпечними знахідками. Наразі ними опікуються військові, поліція та рятувальники. До ДСНС останніми днями передали одразу три агрегати, які зможуть допомогти в механічному розмінуванні.

Revival P від Азербайджану

Revival P виробництва Improtex Industries

Revival P призначена для знищення протипіхотних мін. Його виробник Improtex Industries заявляє, що якщо Revival P натрапить на протитанкову міну, то великої шкоди від вибуху їй не буде. Загалом машина розрахована на потужність вибуху не більше 8 кг у тротиловому еквіваленті. Азербайджан подарував Україні таку машину, також прибули інструктори від виробника для навчання використання.

Характеристики Revival P

Температурний діапазон роботи — від 0°С до 55°С,

Дистанційне керування — 2000 м,

Глибина розпушування землі — 30 см,

Продуктивність розмінування — до 2500 кв.м/год.

Revival P обладнані PTZ-камерою з 80-кратним зумом так кутом огляду 360°. Ця машина тестувалась в Карабасі, хоча є достатньо ново. — представили в останні роки.

MV-4 та MV-10 від Корейського міжнародного кооперативного агентства

MV-4 та MV-10 — виробництва хорватської компанії DOK ING. Українські рятувальники вже мають такі машини в арсенал, тож знають як з ними поводитися. Нові машини спрямують до Чернігівської та Дніпропетровської області.

Характеристики MV-4 Scorpion

MV-4 Scorpion дійсно нагадує скорпіона

Роботизована система, яка достатньо легка аби перевозитися літаком чи звичайною вантажівкою,

Керується дистанційно,

Має вбудовану відеосистему,

Глибина проникнення в землю — до 32 см,

Вага — понад 5 тонн,

Продуктивність розмінування — до 2200 кв.м/год,

Швидкість експлуатації — 0,5-1,26 км/год.

Характеристики MV-10 Bison

MV-10 бореться з усіма типами вибухових предметів

MV-10 призначена для розмінування великих територій, замінованих усіма типами мін і боєприпасів, що не розірвалися,

Керується оператором дистанційно,

Глибина проникнення в землю — до 60 см,

Продуктивність розмінування — до 5000 кв.м/год.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що нараз в Україні самостійно розміновувати території не дозволено. Система відпрацювання запитів на розмінування великих територій, таких як поля, ще не пропрацьована до кінця, але відомо, що частково витрати компенсуватимуться державою.