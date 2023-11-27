Окупанти створили вертоліт-безпілотник: чому ЗСУ не варто боятися нової російської зброї

У нового БПЛА є як мінімум 3 недоліки

У росії заявили про початок дрібносерійного виробництва нових безпілотних літальних апаратів вертолітного типу "Терміт". Було також показано фото з виробничого майданчика БПЛА.

Як повідомляють проукраїнські Telegram-канали, розробка "Терміту" почалася ще до 2022 року, можливості ж дрону-вертольота дозволяють підніматися на висоту до 3,5 км, літати зі швидкістю від 90 до 150 км/год. А озброєний безпілотник трьома ракетами з нібито лазерним наведенням, що б’ють на відстань до 6 км.

Ракети на БПЛА Терміт

Водночас військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що побоюватися "Терміту" не варто з низки причин:

розробка почалася в 2016 році, коли ВПК агресора мала доступ до західних технологій, а втративши їх, росіяни не зможуть зробити дрон масовим, зупинившись на нинішній серії з 10 одиниць;

"Терміт" має надто великі розміри, малу швидкість та недостатню висоту польоту, що робить його вразливим як для ПЗРК, так і зенітно-гарматного озброєння;

"високоткові" ракети насправді є старими (ще 1970-х років розробки) некерованими ракетами С-8, які активно застосовують і вс рф, і ЗСУ, але назвати їх точною зброєю важко.

У результаті, на думку Олександра Коваленка, БПЛА "Терміт" надто сирий і недоопрацьований, щоб настільки дорогу та енергоємну у виробництві експериментальну одиницю відправляти до зони бойових дій.

"З урахуванням санкцій не факт, що прискорити або наростити його виробництво вдасться в гранично стислі терміни, так само як і покращити характеристики. Але той факт, що росіяни намагатимуться це зробити — незаперечний. Очевидно, що вони намагаються знайти дешевшу альтернативу ударним гелікоптерам. І з цього шляху не зійдуть, тим паче, що це благодатний ґрунт для довгострокового пилювання", — каже експерт про малу ймовірність перетворення "Терміту" на ефективну бойову одиницю.

Тим часом в України з’явився дальній дрон-бомбардувальник для завдання ударів у дальньому тилу ворога з радіусом дії до 1000 км.