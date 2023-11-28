Черговий мотлох на колісах? Росіяни "викатили" на випробування К-16 "Бумеранг"

Розробка К-16 ведеться доволі давно, але машина, як виявилося, ще навіть не вийшла з випробувань

В російських ЗМІ вперше з'явилася фотографія перспективного російського колісного бронетранспортера К-16 "Бумеранг" під час випробувань. Оскільки невідомо, де і коли було зроблено фото, можна припустити, що К-16 сфотографували на черговому етапі державних випробувань, кінець яких був запланований на листопад-грудень 2023 року.

Про це пише видання Defence Express. Журналісти зазначають, що потрібно звернути увагу як мінімум на два моменти, що пов'язані із цим фото.

Перший момент – це, власне, те, що на фото саме К-16. Російські терористи заявляли, що "Бумеранг" буде реалізований у двох варіантах – колісний БТР (К-16) та колісна БМП (К-17).

Другий варіант – що росіяни в черговий раз піймали самі себе на брехні, опублікувавши це фото. У березні 2023 року росіяни стверджували, що К-16 та К-17 перекинуті на фронт і навіть опублікували фото, де потяг кудись везе платформи із цими БТР. Але, як виявилося, К-16 навіть зі стадії державних випробувань не вийшли, тобто про якесь їх використання на фронті не може й мови бути.

Росіяни кудись везуть К-17. Але точно не на фронт

Помітно також, що росіяни внесли деякі конструкційні зміни в машину – наприклад, наростили носову частину. Скоріше за все, російським інженерам довелося замінити силову установку бронемашини, яка розміщена саме у носовій частині. Під час підготовки до 9 травня 2020 року, нагадує видання, з'явилися кадри того, як конструкційно аналогічна БМП К-17 "Бумеранг" ледве не згоріла через несправність двигуна – вона сильно диміла та не могла зрушити з місця.

Також видання наводить тактико-технічні характеристики БТР К-16 "Бумеранг":

бойова маса – 22 тонни;

заявлена швидкість ходу – до 100 км/год по шосе, до 50 км/год по грунту;

екіпаж та десант – 3 особи + 8 осіб;

озброєння – дистанційно керований модуль із 12,7 мм кулеметом "Корд".

Нагадаємо, що тим часом через нестачу новіших зразків техніки російські війська глибоко запустили лапу до старих, ще радянських запасів техніки. Застарілі машини 1960-х та 1950-х років, які росіяни звідти дістають та ремонтують, вже не можуть ефективно показувати себе в умовах сучасної війни – тому рф займається їхньою модернізацією, створюючи "франкенштейнів".