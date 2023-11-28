Кримському мосту від України: в яких операція використовували дрон Sea Baby (відео)

Існує щонайменше 2 версії морського дрона

Україна має чимало дронів в своєму арсеналі. Та чи не найвідоміші — Sea Baby, морські дрони, які здійснили вибух на Кримському мосту. Безпілотником керували з відстані в 900 км.

На "Старлінк" не покладалися, а використовували спецзв'язок. По мосту вдарили 17 липня 2023 року, але Sea Baby використовували не тільки в цій операції. Також дрони атакували в серпні російський великий десантний корабель "Оленегорский горняк" і нафтовий танкер "SIG" окупантів.

"Морський малюк" — розробка СБУ. Виготовляють їх під землею, залучаючи цивільних фахівців. Назву дали, спираючись на побажання особового складу. Зазначимо, кораблі атакували дрони з бойовою частиною в 450 кг, а по мосту влучили дроном з 850 кг вибухівки.

Характеристики Sea Baby

Основні характеристики тримають в таємниці. Окрім відкритих відомством даних, експерти можуть тільки вибудовувати теорії.

Маса бойової частини 450-850 кг,

Дальність керування — не менше 900 км,

Зв'язок — імовірно, супутниковий,

Вважається, що оператор може бачити геолокацію дрона та підтвердження цілі візуально в режимі реального часу.

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