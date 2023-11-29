Мисливці за "Шахедами": ЗСУ показали, чим збивають іранські дрони

Малокаліберні гармати на пікапах активно борються з іранськими дронами

Висока ефективність боротьби із дронами-камікадзе російських окупантів типу Shahed-131/136, продемонстрована раніше, пояснюється гарною підготовкою українських бійців. А також якісною зброєю, у ролі якої виступають скорострільні малокаліберні зенітні гармати виробництва Югославії Zastava М55 та М75, які ЗСУ отримали ще восени 2022 року та передали на озброєння мобільних груп мисливців за "Шахедами".

Як виглядає один із таких загонів, у своєму Telegram-каналі показав офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Вона являє собою одноствольну установку М75 із зенітною гарматою калібру 20 мм, встановлену на базі пікапа Peugeot.

По суті, югославська зенітка є копією іспанської 20-мм гармати Hispano-Suiza HSS-804 на колісному верстаті, останню почали виготовляти ще до Другої світової війни. Проте М75 має дуже непогані характеристики: скорострільність до 700 пострілів за хвилину, дальність стрільби до 5,5 км, ефективна стрілянина по висоті – до 1,5 км, ємність барабана з боєприпасами – 60 снарядів калібру 20х110 мм.

Також на озброєнні таких груп є югославські триствольні 20 мм зенітні установки М55 із ще більшою скорострільністю та щільністю вогню. Щоправда, куди важчі – вагою 1100 кг.

Загалом скорострільність та мобільність М75 та М55 роблять із них відмінну зброю для мобільних груп мисливців за "Шахедами".

Тим часом окупанти продовжують використовувати "Шахеди" для атаки на Україну, щоночі запускаючи десятки іранських дронів-камікадзе.