На передовій ЗСУ "засвітилася" неафішована допомога з Іспанії – про що мова

Україні надходить військова допомога від Іспанії

Поки ЗСУ на передовій мають міномети, здатні стріляти різнокаліберними боєприпасами, Україна продовжує отримувати снаряди до них. Причому цю допомогу часто не афішують, як, наприклад, міни NT120 виробництва Іспанії.

На це у своєму Telegram-каналі звернув увагу офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. За його словами, вони призначені для мінометів калібру 120 міліметрів.

"Іспанія, як і Австралія, рідко оголошує про нові пакети допомоги Україні. Однак обидві ці країни, які допомагають Україні, мають досить значні потужності з виробництва артилерійських снарядів. Цілком можливо, що пряма урядова допомога від цих держав стосується лише частини поставок, а решта може закуповуватися для України іншими країнами-партнерами, які мають нестачу власних виробничих потужностей", — наголосив офіцер.

Міни NT120

Дійсно, Іспанія має п’ять заводів, які виробляють практично всі види звичайних боєприпасів, включаючи бомби, танкові та артилерійські снаряди, патрони, гранати, а також їх компоненти: детонатори, порохи та вибухові речовини.

Щодо самих мін NT120, то вони являють собою боєприпас осколково-фугасної дії, вагою до 14,6 кг та швидкістю польоту до 350 метрів за секунду. Максимальна дальність вогню такими мінами перевищує 6 км.

Водночас мінометникам рекомендують не використовувати ці боєприпаси на повній дальності, адже максимальний пороховий заряд може нашкодити стволу міномета. Через велику силу порохових газів у стволі можуть утворитися мікротріщини. Втім, ця особливість притаманна багатьом артилерійським боєприпасам.

Тим часом у окупантів на передовій з’явилися китайські баггі-всюдиходи, які не мають захисту і тому легко можуть уражатися уламками мін.