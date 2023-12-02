Невелика дальність, проте вражаюча маневреність: чим може нашкодити окупантам міні РСЗВ "Сівалка-ВМ8" (відео)

За потреби вогневий блок можна переставити на інше шасі

Українські військові на фронті використовують чимало техніки вітчизняного виробництва. Є серед них і моделі, що не можна чітко віднести до певного класу. Серед таких "Сівалка ВМ-8". З одного боку вона є зразком "малого РСЗВ", з іншого її іноді зараховують до класу реактивних мінометів.

Як би там не визначали приналежність, а "Сівалка ВМ-8" добре насипає окупантам. РСЗВ встановлюють на колісне шасі, наприклад HMMWV чи пікапи. Так РСЗВ стає маневреною і може швидко поїхати від місця стрільби.

Характеристики РСЗВ "Сівалка ВМ-8"

Снаряди — 12/16 некерованих авіаційних ракет С-8КО,

Калібр — 80 мм,

Бойова частина — кумулятивно-уламкова, має пробити 400 мм броні,

Точність стрільби — 80% при колі 100 метрів у діаметрі

Дальність — до 5 км.

Особливість малої РСЗВ полягає в тому, що "Сівалка ВМ-8" за потреби знімається з пошкодженого шасі, у блока направляючих є додатковий сталевий захист. Наразі відомо про використання РСЗВ "Сівалка ВМ-8" на Донеччині, зокрема під Бахмутом.

Раніше "Телеграф" розповідав про повноцінну українську РСЗВ "Берест". Її презентували незадовго до повномасштабного вторгнення. За показниками вона в дечому перевищує радянські "Гради".