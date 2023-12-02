Невелика дальність, проте вражаюча маневреність: чим може нашкодити окупантам міні РСЗВ "Сівалка-ВМ8" (відео)
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За потреби вогневий блок можна переставити на інше шасі
Українські військові на фронті використовують чимало техніки вітчизняного виробництва. Є серед них і моделі, що не можна чітко віднести до певного класу. Серед таких "Сівалка ВМ-8". З одного боку вона є зразком "малого РСЗВ", з іншого її іноді зараховують до класу реактивних мінометів.
Як би там не визначали приналежність, а "Сівалка ВМ-8" добре насипає окупантам. РСЗВ встановлюють на колісне шасі, наприклад HMMWV чи пікапи. Так РСЗВ стає маневреною і може швидко поїхати від місця стрільби.
Характеристики РСЗВ "Сівалка ВМ-8"
- Снаряди — 12/16 некерованих авіаційних ракет С-8КО,
- Калібр — 80 мм,
- Бойова частина — кумулятивно-уламкова, має пробити 400 мм броні,
- Точність стрільби — 80% при колі 100 метрів у діаметрі
- Дальність — до 5 км.
Особливість малої РСЗВ полягає в тому, що "Сівалка ВМ-8" за потреби знімається з пошкодженого шасі, у блока направляючих є додатковий сталевий захист. Наразі відомо про використання РСЗВ "Сівалка ВМ-8" на Донеччині, зокрема під Бахмутом.
Раніше "Телеграф" розповідав про повноцінну українську РСЗВ "Берест". Її презентували незадовго до повномасштабного вторгнення. За показниками вона в дечому перевищує радянські "Гради".