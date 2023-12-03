Ворог не сховається у темряві: у бійців ССО помітили американську снайперську гвинтівку для нічної стрілянини

Українські марксмани спецназу знищують ворога і вночі

Війна, це не лише дуелі артилерії, танків чи дронів, а й спецоперації, в яких важливу роль відіграє стрілецька зброя та точність її використання. І Сили спеціальних операцій має особливе озброєння, яке можна використовувати і вночі.

Йдеться про американську снайперську гвинтівку M110A1 та прилад нічного бачення GPNVG-18, про які у своєму Telegram-каналі повідомляє офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Їх використовують бійці 73-го Морського центру спеціальних операцій (частини спецрозвідки Сил спеціальних операцій ЗСУ).

Боєць СЗГ України з М110 та приладом нічного бачення

M110A1 — це снайперська версія класичної німецької гвинтівки HK417, що з’явилася на світ у 2005 році і пізніше потрапила на озброєння армії США. А 2017-го американські стрілки почали отримувати на озброєння M110A1.

Втім, гвинтівку важко назвати саме зброєю снайпера, оскільки ефективна дальність стрілянини складає близько 600 м по грудній мішені та близько 800 м – за ростовою. Такий невеликий, за снайперськими мірками, радіус вогню більше підходить для так званих "марксманів" — досвідчених та вмілих стрільців в армії США, які ведуть бій у складі підрозділу та знищують важливу ціль (офіцерів, розрахунки кулеметів) на дальностях до 600-800 метрів.

У той же час класичні снайпери зазвичай "працюють" у відриві від інших підрозділів на дальність в 1-1,5 кілометра і тому їх гвинтівки більш далекобійні, точні та часто з ручним перезарядженням.

Прикладом такої снайперської зброї може бути українська великокаліберна (12,7 мм) снайперська гвинтівка "Володар горизонту", з якої боєць СБУ вразив ціль на відстані 3800 метрів, що є світовим рекордом.