В ЗСУ для випробувань прийшли нові наземні дрони: що про них відомо

Призначення AGEMA – логістичні завдання, розвідка, евакуація поранених, запуск або боротьба з БПЛА

Збройні сили України узялися до випробувань на передовій наземних дронів AGEMA. Роботизовану платформу-дрон передала українським військовим оборонна компанія "Українська бронетехніка".

Про це повідомляє видання Defence Express. AGEMA – розробка компанії Milanion з ОАЕ, "Українська бронетехніка" лише адаптувала наземний дрон для використання в українських умовах – та планує внести доопрацювання за фідбеком від військових ЗСУ.

Головна мета – оцінити можливість використання AGEMA в реальних умовах бойових дій тої інтенсивності, яка є в Україні. Вже за результатами таких випробувань буде вирішено питання доопрацювання платформи, а також те, де це зроблять – або в Україні, або на потужностях виробника.

AGEMA 8x8 вперше була презентована ще на виставці "Зброя та Безпека-2021". Це сухопутна роботизована платформа, яка важить 602 кілограми та має двигун внутрішнього згоряння потужністю в 40 к.с.

Вантажопідйомність AGEMA – до 622 кг вантажу сушею, до 330 кг вантажу водою, а також вона може виступати у якості буксира, тягнучи за собою 544 кг вантажу. Швидкість платформи складає 29 км/год сушею, та 5 км/год водою. Призначення AGEMA – логістичні завдання, розвідка, евакуація поранених, боротьба з БПЛА або їхній запуск та навіть забезпечення зв'язку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що фонд Сергія Притули, блогери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков зібрали за жовтень гроші на 101 безпілотник "Морок". Звітуючи, що дрони передають відповідним структурам, Притула зазначив, що відео від "пташок" потрібно чекати взимку.