Мінус 100 БТР-60: наскільки цінною для ЗСУ була техніка з Болгарії

У чому плюси та мінуси БТР-60 та як в Україні їх могли покращити

Ще влітку Київ та Софія вели переговори щодо можливості передачі Україні зі складів МВС Болгарії 100 БТР-60, які так ніколи не застосовувалися. І ось стало відомо, що президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на їхнє постачання в Україну.

Втім, "Телеграф" ще раніше писав, що через свій вік у 50-60 років, дана бронетехніка мала сумнівну цінність. Зокрема, броня БТР-60 витримує вогонь максимум стрілецької зброї калібру до 7,62 мм. А озброєння у вигляді двох кулеметів (у тому числі великокаліберного в 14,5 мм) дозволяло успішно вести бій лише з піхотою ворога та атакувати легкі укріплення.

Втім, БТР-60 має одну безперечну перевагу — він допомагав зробити піхоту більш мобільною, дозволяючи пересуватися зі швидкістю до 80 км/год по шосе і до 10 км/год на плаву. У цьому сенсі постачання БТР-60 могло покращити ситуацію з мобільністю однієї з бригад ЗСУ.

Водночас, Україна має свій проект модернізації бронетранспортера — БТР-60М "Хорунжий", який покращував можливості техніки. Так, новий корпус із сучасної бронесталі підвищував рівень кулестійкості у передній та бічній проекціях – БТР витримує постріл з гвинтівки або АКМ з 10 метрів.

Також український бронетранспортер більш комфортним для десантників – так, їх кількість знизилася з 14 до 8, натомість було встановлено дизельний двигун Deutz, кліматичну та вентсистему, коробку-автомат та систему кругового огляду.

Хоча озброєння залишилося старим – два кулемети (7,62 та 14,5 мм) на "Хорунжій" можна поставити бойовий модуль із Туреччини SARP KPVT з тепловізійним прицілом. Таким чином, можливості БТР-60М для ведення бою саме вночі зростають.

Постачання 100 БТР-60 з Болгарії могло б дозволити частину з них покращити до рівня "Хорунжого" і тим самим підвищити їхні бойові можливості.

Потрібно сказати, що Україна успішно модернізує застарілу радянську техніку 60-х років, створюючи власні варіанти БМП-1, що вироблялися одночасно з болгарським бронетранспортером.