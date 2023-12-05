Україна - перший замовник: коли прибудуть сучасні САУ RCH 155
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Артилеристам така самохідна гаубиця буде надзвичайно корисною
Україна має отримати від Німеччини 18 САУ Boxer RCH 155, що зможе стріляти по окупантах з відстані в 40 км. Наша країна стала першим замовником такого виду САУ.
Отримати їх попередньо мали у 2025 році, однак виробнику вдалося прискорити терміни і передача перших екземплярів планується на кінець 2024 року. Ця гаубиця особлива тим, що стріляти може не зупиняючись.
Виробник та розробник — німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann. Наразі відбувається тестування колісною САУ на полігоні. Точність гаубиці вражає, повідомляють німецькі журналісти спираючись на аналіз випробувань. Виробництво вже триває.
Характеристики САУ Boxer RCH 155:
- Калібр — 155 мм,
- Кількість — 9 снарядів на хвилину,
- Дальність стрільби — 40-50 км (дальність залежить від типу боєприпасу),
- Вага — 40 тонн,
- Має вісім коліс,
- Швидкість до 100 км/год.
Певну схожість САУ RCH 155 має з іншою німецькою гаубицею PzH 2000, яку називають найкращою самохідною гаубицею. На відміну від неї, RCH 155 зроблена на колісній базі, а PzH 2000 на гусеницях.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Польща передає 18 САУ "Краб" Україні. Ця САУ при використанні уламково-фугасних снарядів видає дальність у 32 км.