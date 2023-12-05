Рус

Україна - перший замовник: коли прибудуть сучасні САУ RCH 155

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3541
САУ Boxer RCH 155
САУ Boxer RCH 155

Артилеристам така самохідна гаубиця буде надзвичайно корисною

Україна має отримати від Німеччини 18 САУ Boxer RCH 155, що зможе стріляти по окупантах з відстані в 40 км. Наша країна стала першим замовником такого виду САУ.

Отримати їх попередньо мали у 2025 році, однак виробнику вдалося прискорити терміни і передача перших екземплярів планується на кінець 2024 року. Ця гаубиця особлива тим, що стріляти може не зупиняючись.

Виробник та розробник — німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann. Наразі відбувається тестування колісною САУ на полігоні. Точність гаубиці вражає, повідомляють німецькі журналісти спираючись на аналіз випробувань. Виробництво вже триває.

Характеристики САУ Boxer RCH 155:

  • Калібр — 155 мм,
  • Кількість — 9 снарядів на хвилину,
  • Дальність стрільби — 40-50 км (дальність залежить від типу боєприпасу),
  • Вага — 40 тонн,
  • Має вісім коліс,
  • Швидкість до 100 км/год.
Характеристики САУ Boxer RCH 155
Характеристики САУ Boxer RCH 155

Певну схожість САУ RCH 155 має з іншою німецькою гаубицею PzH 2000, яку називають найкращою самохідною гаубицею. На відміну від неї, RCH 155 зроблена на колісній базі, а PzH 2000 на гусеницях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Польща передає 18 САУ "Краб" Україні. Ця САУ при використанні уламково-фугасних снарядів видає дальність у 32 км.

Теги:
#Німеччина #Зброя #САУ