Україна - перший замовник: коли прибудуть сучасні САУ RCH 155

Артилеристам така самохідна гаубиця буде надзвичайно корисною

Україна має отримати від Німеччини 18 САУ Boxer RCH 155, що зможе стріляти по окупантах з відстані в 40 км. Наша країна стала першим замовником такого виду САУ.

Отримати їх попередньо мали у 2025 році, однак виробнику вдалося прискорити терміни і передача перших екземплярів планується на кінець 2024 року. Ця гаубиця особлива тим, що стріляти може не зупиняючись.

Виробник та розробник — німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann. Наразі відбувається тестування колісною САУ на полігоні. Точність гаубиці вражає, повідомляють німецькі журналісти спираючись на аналіз випробувань. Виробництво вже триває.

Характеристики САУ Boxer RCH 155:

Калібр — 155 мм,

Кількість — 9 снарядів на хвилину,

Дальність стрільби — 40-50 км (дальність залежить від типу боєприпасу),

Вага — 40 тонн,

Має вісім коліс,

Швидкість до 100 км/год.

Характеристики САУ Boxer RCH 155

Певну схожість САУ RCH 155 має з іншою німецькою гаубицею PzH 2000, яку називають найкращою самохідною гаубицею. На відміну від неї, RCH 155 зроблена на колісній базі, а PzH 2000 на гусеницях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Польща передає 18 САУ "Краб" Україні. Ця САУ при використанні уламково-фугасних снарядів видає дальність у 32 км.