До Москви залишилося трохи: ЗСУ отримають далекобійну версію ракети "Нептун"

Нова ракета зможе бити на 400 км, лише трохи не дістаючи до Москви.

Міністерство стратегічних галузей промисловості України, виконуючи завдання верховного головнокомандувача, створює так званий "довгий" варіант протикорабельної ракети "Нептун". Насправді йдеться про наземний варіант ракети, здатний бити далі за береговий комплекс.

Про це заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповів АрміяІнформ. За його словами, йдеться про нову модифікацію протикорабельної ракети РК-360МЦ "Нептун".

Ще влітку з’явилася інформація про те, що "Нептун" перекваліфікувався на ракетний комплекс "земля-земля". Його характеристики мали стати помітно краще за далекобійністю (що й робило його "довгим Нептуном") і потужностю бойової частини. Зокрема, дальність дії модифікованої ракети – близько 400 км (морська версія 280 км), корисне навантаження – 350 кг. Тому він може стати найдальнобійнішим і найпотужнішим наземним ударним боєприпасом українського виробництва.

Якщо "довга" версія "Нептуна" надійде на озброєння ЗСУ, то під ударом опиниться вся Тульська область, в якій розташовано 25 заводів зброї ВПК Російської Федерації. Щоправда, заявленої дальності у 400 км все-таки не вистачить для ракетного удару по Москві та Кремлю, до яких від українського кордону трохи більше 500 км по прямій.

Куди можуть бити найбільш далекобійні ракети ЗСУ

Проте поява більш далекобійної версії "Нептуна" дозволить накривати ще більшу площу в Європейській частині РФ. "Телеграф" раніше вказував, яку територію можуть накривати ЗСУ за наявного ракетного потенціалу, і поява "Нептуна" з дальністю 400 км розширить її відразу на 30% з нинішніх 300 км.