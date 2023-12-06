Окупанти тягнуть зі складів САУ, здатні бити ядерними боєприпасами: експерт вказав на одну деталь

Ворожі самохідки отримають десятки тисяч потужних снарядів до ядерних боєприпасів.

У той час, як Болгарія відмовилася передати Україні сотню застарілих БТР-60 зі своїх військових складів, у Росії готуються знімати зі зберігання близько 200 САУ 2С7 "Піон". Про це говорять плани щодо збільшення виробництва 203 мм снарядів.

Про це пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, з’явилася інформація про плани РФ 2024-го наростити виробництво снарядів калібром 203 мм одразу на 300% — до 60 тисяч одиниць.

Експерт звернув увагу саме на ці боєприпаси, оскільки їх використовують САУ великої потужності 2С7 "Піон", які на сьогоднішній день є в РФ найпотужнішими та далекобійними самохідками. А широка номенклатура пострілів до них дає змогу вести вогонь на відстанях від 30 до 45 км.

За словами Олександра Коваленка, на сьогоднішній день підтверджено втрату понад 20 таких САУ російською стороною, а за непідтвердженими даними, втрати перевищують 40 одиниць. При цьому до початку повномасштабного вторгнення в Україну на озброєнні окупантів перебувало близько 60 одиниць 2С7, а на зберіганні ще близько 250, і вони активно знімаються зі зберігання.

"Тобто акцент у 2024 році РОВ мають намір робити в питаннях артилерії на далекобійні 2С7, що в свою чергу говорить про зміну тактики застосування артилерії, знищення якої в 2023 році встановило низку рекордів", — підкреслює Олександр Коваленко.

Зауважимо, що також "Піон" може бити тактичним ядерним боєприпасом — снарядом 3БВ2 з дальністю пострілу від 18 до 30 км і потужністю в 2 кт (2000 тонн тротилу).

Раніше окупанти заявили про успішне випробування нової 152 мм САУ "Мальва", яка насправді є досить посередньою копією української "Богдани".