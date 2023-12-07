Україна просить у США винищувачі F/A-18 Hornet: чим вони кращі та гірші F-16

Палубний F/A-18 Hornet разюче відрізняється від F-16 і не завжди на краще

У списку необхідного ЗСУ озброєння від США, який передала Україна, налічується ціла низка позицій. Серед них літак, який може стати додаванням до вже обіцяних F-16 Falkon – винищувач F/A-18 Hornet.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на документи, з якими ознайомилося інформагентство. І потрапляння до цього переліку F/A-18 Hornet є досить цікавим.

Так, перш за все "Хорнет" в цілому є літаком одного типу з F-16, це також легкий винищувач, щоправда палубний, тобто призначений для використання з авіаносцями, що передбачає певну специфіку. Крім того, F/A-18 трохи молодший – він був прийнятий на озброєння на п’ять років пізніше за F-16, в 1983 році.

Палубний винищувач – важчий, надійніший, але не такий маневрений

Корінною відмінністю F/A-18 від F-16 є саме його "палубний" статус, через що Hornet має два двигуни проти одного у Falkon. Оскільки Hornet літає над морем, йому бажано мати два двигуни для підвищення живучості, щоб гарантовано повернутися на авіаносець, що має як плюси, так і мінуси.

Так, через два двигуни Hornet важче – 10,4 тонни порожньої та 23,7 тонни при максимальному навантаженні (9,5 та 21,5 тонн відповідно у Falkon). Це у свою чергу негативно відбивається на льотних характеристиках, оскільки хоча двигунів і два, вага та розміри літака погіршують його аеродинамічні показники:

максимальна швидкість – 1915 км/год у F/A-18 та 2178 км/год у F-16;

максимальна стеля — 15 000 метрів і 15240 метрів на користь F-16;

максимальна дальність польоту – 2000 км (з додатковими паливними баками більше 3000 км, але тоді доведеться ставити менше зброї) та 4000 км знову ж таки на користь F-16, оскільки два двигуни споживають і вдвічі більше палива, а 2 тонни ваги переваги не дозволяють розмістити його досить багато, а то й знімати озброєння.

При цьому склад та кількість озброєння в цілому подібні – це 20-мм шестиствольна авіаційна гармата, ракети класу "повітря-повітря", "повітря-поверхня" та авіабомби.

Порівняння F/A-18 Hornet та F-16 Інфографіка — РБК-Україна

Основним мінусом F/A-18 в умовах війни в Україні є кількісний фактор. Як пояснив "РБК-Україна" авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко, Hornet не виробляють з 1988 року в США та з 1990-го — в Австралії. Тобто, у разі поломки брати запчастини немає звідки, окрім інших літаків. У той же час F-16 виробляється вже понад 40 років (з 1978 року) і заповнити їх втрати набагато простіше, тим більше, що й вироблено їх було понад 4600 одиниць (F/A-18 — близько 2000 одиниць).

Крім нових літаків, Україна просить у США посилити протиповітряну оборону за рахунок новітнього комплексу ППО THAAD.