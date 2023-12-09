Вже не зовсім іранська? Експерт розповів, як росіяни покращували Shahed

Ось уже рік окупанти доводять іранський дрон, але поки що без особливої користі

Російські окупанти все частіше використовують іранські дрони Shahed-131/136, щоправда, останнім часом іранської начинки в них дедалі менше. Окупанти постійно покращують дрони.

Про це у своїй колонці для азербайджанського сайту Minval пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, дуже швидко з’ясувалося, що іранські дрони мають безліч недоліків.

Покращенням немає кінця

Так, через слабкий канал зв’язку перші запуски Shahed супроводжувалися польотом досконаліших і дорожчих БПЛА Mohajer-6, які здійснювали їм додаткову цілевказівку та ставали мішенями для української ППО. Їх використання вважалося дуже дорогим, і росіяни розширили комплекс систем управління дроном своїми блоками ГЛОНАСС.

Коли "Шахеди" стали застосовувати взимку, виявилися вразливі місця в паливній системі іранських дронів, і росіянам довелося замінити ряд компонентів Shahed-131/136 більш надійними, морозостійкими.

У 2023 році було переглянуто концепцію міцності корпусу, що реалізується за принципом сот. Стали широко застосовувати блоки керування польотом B-101 та навігаційні модулі "Комета" у комплексі з блоком супутникової навігації "Б-105", які є стандартною комплектацією для російських БПЛА "Орлан-10", "Форпост-П" тощо.

"Росіяни істотно змінили навігаційний блок Shahed-131/136, який складався з чотирьох антен, зафіксованих на кріпильній основі, підключеної безпосередньо до блоку супутникової навігації. Також раніше використовувалася ще одна незалежна антена. Але росіяни спростили для своїх завдань цю конструкцію, розмістивши чотири конструкції. основні антени, всередині корпусу. У листопаді 2023 року російські окупаційні війська вперше застосували "чорні" Shahed-131/136", — пише експерт.

Хоча спочатку здавалося, що свій колір дрон придбав через використання композитних матеріалів того ж карбону, для зниження видимості БПЛА для радарів, насправді його просто пофарбували в чорний колір. За задумом окупантів, це мало зробити їх невидимими в нічному небі, але звук, низька швидкість польоту та видимість РЛС все одно їх видають.

Зрештою, у листопаді з’явилися ще дві знахідки, які говорять про продовження спроб покращення "Шахедів". Перша з них – це SIM-картки української мобільної мережі, вбудовані в блоки, надруковані на 3D-принтерах. Правда, не зовсім зрозуміло, як саме росіяни використовували дані карти, але це могло бути реалізовано або для підвищення стійкості сигналу керування дроном, або для підвищення характеристик наведення.

Проте ППО України успішно збиває іноді до 99% "Шахедів".

"Друга знахідка — це бойова частина, на перший погляд, термобаричного типу. Тобто, російські війська для підвищення руйнівної сили стали розміщувати в Shahed-131/136 термобаричні елементи, ідентичні за своїм складом реактивним снарядам МО.1.01.04М важких вогнем. -1А "Сонцепік"? Поки складно сказати, наскільки Росія може собі дозволити серійно розміщувати термобаричну бойову частину в Shahed-131/136, але те, що спроби підвищення вражаючої складової вона робила і раніше, відзначалися не один раз", — говорить про другу небезпеку експерт.

Shahed замінить вогнемети?

Як резюмує Олександр Коваленко, за рік експлуатації та покращень у Shahed Росія так і не змогла зробити з цього дрону невловимий високотехнологічний засіб, а підвищення ефективності досить дискусійне. Але незаперечно одне – завдяки російським поліпшенням цей дрон став куди більш грізним засобом терору, ніж був ним рік тому.

"Якщо російській стороні вдасться успішно інтегрувати та налагодити серійну установку на Shahed-131/136 термобаричних БЧ, це в рази підвищить їх показники як засоби поразки. У певному сенсі таке застосування поставить для самих росіян питання доцільності створення дорогих та немобільних ТОС-1А", — наголосив експерт.

Справді, ЗСУ навчилися знищувати улюблену іграшку російської пропаганди ТВС (важку вогнеметну систему) за жовтень, знищивши 6 одиниць цієї техніки на 100 млн доларів. У результаті вони створили її нову зменшену та дешевшу модифікацію, а також розробляють більш далекобійний боєприпас.