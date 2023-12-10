Перейшов на бік добра: бити окупантів буде черговий трофей ЗСУ

Російська трофейна техніка активно використовується ЗСУ

Українські військові не лише одержують допомогу бронетехнікою з-за кордону, хай і не завжди вдало, а й використовують російські трофеї. Зокрема йдеться про нещодавню модифікацію БМП-1АМ "Басурманін".

Фото російської БМП, яка прямує на передову воювати у складі ЗСУ, на своєму Telegram-канал розмістив військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. За його словами, "російський ленд-ліз" допомагатиме знищувати російських окупантів.

Трофей ЗСУ їде воювати проти РФ

За даними експерта, на сьогоднішній день верифіковано 16 знищених та 6 трофейних БМП-1АМ. Згідно з не верифікованими даними, знищених і трофейних машин дещо більше. При цьому як мінімум два "Басурманіни" вже воюють у складі ЗСУ.

БМП-1АМ "Басурманін" було ухвалено на озброєння армії РФ у 2018-му році. Поліпшення старої машини (БМП-1 почали проводити з 1966 року) полягало у встановленні на техніку замість вежі бойового модуля від БТР-82А, що стоїть на озброєнні Прикордонної служби ФСБ, двигуна УТД-20С1 на 300 л. с. та нової радіостанції.

Водночас не варто недооцінювати цю техніку, адже вона має дуже непогане для свого класу озброєння – кулемет 7,62 мм, 30-мм гармату і навіть протитанкові ракети. Причому основна зброя — кулемет і гармата, встановлені в бойовому модулі, а не в вежі, що безпечніше для стріляючого.

"Басурманін" може перевозити 8 десантників та 3 члени екіпажу, а загальна вага техніки складає 14,2 тонни.

Зазначимо, що Україна має свої варіанти модернізації БМП-1, переважно це також встановлення бойового модуля для більшої безпеки стрілянини та покращення системи управління вогнем.