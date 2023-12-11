Унікальний український плащ-невидимка – хто та як його використовує

Нове спорядження допоможе зберегти життя бійців ЗСУ

Восени міністр інформаційної трансформації Михайло Федоров повідомив про створення вітчизняного плаща-невидимки. І ось про нього стало відомо дещо більше.

Так, як повідомляє сайт Rfi.fr, плащ був розроблений українськими волонтерами та має досить високі характеристики. Щоправда, досить обмежену сферу застосування.

Оскільки плащ важить близько 2 кг і надівається поверх стандартного обмундирування та бронежилета бійця, його незручно використовувати під час проведення активних маневрів. Швидше він призначений для снайперів, операторів дронів і тих, хто веде різноманітні спостереження.

Основне призначення плаща-невидимки, звичайно, не зробити бійця невидимим у повному розумінні цього слова, а знизити кількість тепла, що відображається, при цьому зберігши його для обігріву бійця. Така комбінація дозволяє військовослужбовцю зігріватись, при цьому роблячи його малопомітним для ворожого тепловізора. Та й просто від бруду, вологи та вітру подібний плащ також відмінно захищає.

Ще одна важлива перевага плаща — його двошаровий матеріал, тобто горить він лише зовні. Якщо солдат потрапить у вогонь, опіків він фактично не отримає.

Як зізнаються розробники плаща Максим та Костянтин Боряки, робота щодо його створення розпочалася ще у 2014-му році і є ціла низка варіантів винаходу, зокрема, сьогодні бійці ЗСУ носять уже 7-му його модель. Самі винахідники отримали патент на виробництво плаща та сподіваються на його серійне виробництво.

Подібний плащ стане в нагоді на передовій, адже як писав "Телеграф", окупанти нарощують використання малих дронів-камікадзе ночами використовуючи нічні камери вартістю від 50 доларів.