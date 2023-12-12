Австралійський Slinger проти дронів: що може ця система (відео)

Девіз цього виду зброї — "один постріл, одне ураження" ("one shot, one kill")

Австралія продовжує відправляти в Україну передові технології. Окрім бронемашин Bushmaster, це система проти дронів Slinger. Комплекс містить радар, 30-міліметрову гармату зі спеціальними боєприпасами та власну технологію стабілізації та наведення виробника EOS.

За даними EOS, Slinger може відстежувати та вражати безпілотники на відстані понад 800 метрів. Він був розроблений саме на досвіді України і ефективний в міських умовах. Загалом мова йде про щонайменше 110 комплексів. Це перша партія, яка встановиться на гусеничні БТР, М113 та бронемашини. Почати отримувати їх Україна має до кінця 2023 року.

Характеристики комплексу Slinger проти дронів:

Вага — 355 кг

Повністю стабілізований для роботи в русі

4D радар Echodyne з активним управлінням променем ESA

4-осьова прицільна система з сенсорним блоком, який рухається незалежно від гармати як по куту, так і по азимуту

Особлива технологія наведення для надзвичайної точності

Гармата Bushmaster M230LF 30 x 113 мм

Легкі 30-міліметрові безконтактні боєприпаси з радіочастотним підривником(можна підірвати прямо перед дроном), фугасні, осколкові.

Радіолокаційна станція EchoGuard варта особливої уваги, бо є 4D радаром, що має інструментальну дальність в 6 км. В залежності від типу дрона дальність виявлення різниться. Наприклад, безпілотник Matrice 600 бачить за 1,4 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про дрони Shark, які створили в Україні і вони вже демонструють вражаючі результати. Дрон-розвідник якісно показує артилерії, де ховається ворог і дозволяє знищити дороговартісну та небезпечну техніку росіян.