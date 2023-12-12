ЗСУ отримали польський "Rak" – чому це не найкращий вибір для української армії

Експерт розкритикував польський міномет

Російські окупанти намагаються посилити артилерію на фронті та посилюють свої сили за рахунок потужних далекобійних САУ. Тим часом ЗСУ отримали від Польщі раніше обіцяні самохідні артилерійські мінометні установки (САМУ) "Rak".

Однак на думку військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, хоча міномет сам по собі і є добрим взірцем військової техніки, але для ЗСУ його ефективність буде невеликою. Свою думку експерт обґрунтовує двома основними чинниками.

Так, "Rak" має міномет калібру 120 мм, систему управління зв’язком Fonet з радіостанцією RRC-9311AP, гібридну навігаційну систему, екіпаж має денні та нічні прилади спостереження, у командира є кругова система спостереження. Але слабким місцем техніки є боєприпаси.

"Rak" може стріляти трьома видами уламково-фугасних мін:

OF843B та OF843A з максимальною дальністю 6 900 метрів;

OF843A/B з дальністю пострілу до 8 км;

RAK-HE-1 з дальністю пострілу понад 10 км.

Проблема в тому, що RAK-HE-1 з його більш ніж 10 км. дальності заборонені до експорту з Польщі, тобто Україна може розраховувати лише на міни з дальністю до 8 км.

"В умовах панування в повітряному просторі баражуючих боєприпасів "Ланцет", дронів, щільного артилерійського та контрбатарейного вогню, 7 км від фронту зараз ні про що. Власне, повторюся, M120 Rak це дуже хороша САМУ, але в реаліях сучасних бойових дій вона жирніша мета, ніж невловимий мисливець. І, як на мене, застосування їй краще знайти десь у прикордонній зоні, але ніяк не поблизу ЛБЗ", — резюмує Олександр Коваленко.

Втім, днями Україна отримала систему проти дронів Slinger, що включає радар, 30-міліметрову гармату зі спеціальними боєприпасами та власну технологію стабілізації та наведення виробника EOS. Це дозволяє ефективно використовувати Slinger проти безпілотників.