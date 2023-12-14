Зрадників не шкода? Окупанти дають їм техніку, яка за раз уб’є 20 своїх десантників

На озброєнні частин з "ДНР" було помічено небезпечний для них самих БТР

Через великі втрати в бронемашинах російські окупанти продовжують використовувати стару техніку, яку всіляко намагаються покращувати. Серед них БТР-50, який через одну ваду небезпечний для свого екіпажу та десанту.

Як пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, таку техніку отримали у 114-й мотострілецькій бригаді 1 АК (так звана "армія ДНР"). Ці машини, що давно віджили своє, намагаються хоч якось посилити, наприклад, протикумулятивними ґратами.

Зауважимо, що БТР-50 є одним із найбільш антикварних зразків озброєння, яке використовують росіяни. Його почали випускати ще 1954 року і, на відміну інших радянських бронетранспортерів, він гусеничний, оскільки створено з урахуванням плаваючого танка ПТ-76. Сама техніка давно і безнадійно застаріла за всіма показниками — броні, озброєнню, потужності двигуна, швидкості, маневреності тощо.

Єдиною перевагою БТР-50 є його місткість — окрім екіпажу, в ньому можна розмістити до 20 осіб десанту. Але, як показали ЗСУ під Авдіївкою, і це може стати мінусом.

Так, близький потужний вибух може перевернути БТР-50 на дах, де розташовані люки для виходу з техніки. Таким чином бронемашина перетвориться на пастку, а то й на братську могилу.

Втім, на передову окупанти кидають не лише давно застарілу техніку, а й дослідницьки зразки рідкісного БТР-90, яких у РФ налічується лише близько десятка.