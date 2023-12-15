Sandown від Британії: як кораблі допоможуть розміновувати моря України

Україна замінована не тільки на суші, а й в морі

Україна отримає від Великої Британії ще два мінних тральщики. Закупівля Україною двох протимінних кораблів класу Sandown (MCMV) відбулась через UK Export Finance. Посилення морських сил допоможе відновити експорт Чорним морем, адже наразі шляхи заміновані.

Передача — частина морської ініціативи для України. Україна вже має два такі кораблі "Черкаси" та "Чернігів", але через російське вторгнення вони досі у британських портах. Sandown (Сендаун) призначені для пошуку та знищення морських мін за допомогою двох морських підводних дронів.

Характеристики Sandown:

Водотоннажність — 465 тонн

Довжина — 52,5 метра

Ширина — 10,5 метра

Осадка — 2,3 метра

Швидкість — до 13 вузлів на дизельній силовій установці, до 6,5 вузлів на електричній

Екіпаж — 45 осіб

Озброєння — 30-мм бойовий модуль та кулемети калібром 12,7 мм

Знешкодження мін ведеться дронами, зокрема Seafox та PAP 104.

Характеристики Sandown

Seafox

Seafox можна запускати з різних платформ

Підводний автономний апарат, розроблений Atlas Elektronik з Німеччини. Його дія — знешкодження мін одним пострілом. Використовується для напівавтономного знешкодження морських мін та інших боєприпасів, знайдених у морі. Він здатний автоматично визначити місце розташування підводних об’єктів протягом декількох хвилин за допомогою вбудованого гідролокатора самонаведення. Після переміщення ці об’єкти можна ідентифікувати за допомогою бортової камери відеоспостереження та знищити за допомогою вбудованого кумулятивного заряду великого калібру.

Маса — 40 кг

Довжина — 1300 мм

Швидкість — 6 вузлів

Дальність дії — 500 м

Можна розгортати з широкого діапазону платформ-носіїв, включаючи спеціальні судна MCM, надводні бойові кораблі, гумові човни та гелікоптери

Є дві машини SeaFox C — бойова для швидкого знешкодження та SeaFox I для ідентифікації.

PAP 104

PAP 104 Mk3

Цей безпілотний апарат ще називають "жовтою субмариною" за характерний вигляд. Ця система ідентифікації підводних мін ROV (підводний апарат з дистанційним керуванням) була представлена ​​в 1950-х роках. Мала кілька модернізацій. Варіант Mk3 вводився в експлуатацію в 80-х.

Максимальна глибина — 100 м

Довжина — 2,7 м

Ширина — 1,2 м

Максимальна швидкість — 6 вузлів

Завдання — нейтралізація мін, знешкодження мін з вибуховим зарядом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що орієнтовно до 2025 року ВМС України отримають ще два тральники Alkmaar від Нідерландів. Українські екіпажі мають попередньо пройти процес підготовки.