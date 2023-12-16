У окупантів їх лише п’ять штук: ворог застосував рідкісну самохідку "Вена"

Створена 25 років тому техніка так і не стала масовою з низки причин

Російські окупанти продовжують використовувати дедалі рідкіші зразки військової техніки проти ЗСУ. Цього разу йдеться про самохідну артилерійсько-мінометну установку (САМУ) "Вена".

Як пише військовий експерт Андрій Харук у своєму блозі, концептуально "Вена" стала реалізацією ідеї озброєння повітрянодесантних військ своїми зразками техніки. Зокрема, "Вена" мала стати самохідкою, здатною підтримувати десантників на землі артилерійським вогнем і як гаубиця, і як міномет.

Сама ідея була досить успішно реалізована, і компактна (19 тонн) самохідка могла стріляти як артилерійськими снарядами, зокрема керованими "Китолів-2", так і мінометними мінами, що було одночасно плюсом і мінусом техніки.

Як наголошує Андрій Харук, "Вена" може стріляти снарядами калібру 120 мм на дальність до 13-14 км (для порівняння: у 122-мм гаубиці Д-30 – 15-16 км), а мінами – лише на 7 км. І це був не єдиний її мінус.

Наприклад, снаряди САМУ мають низьку швидкість польоту, що збільшує час пристрілки і поразки мети. Не рятує навіть висока скорострільність – до 10 пострілів за хвилину.

Також, незважаючи на наявність керованих снарядів та систему керування вогнем, їхня ефективність дуже сумнівна, а снаряди САМУ точно поступаються боєприпасам класичних гаубиць у потужності.

Все це, а також закінчення робіт з "Вені" в момент економічної кризи в РФ у 1990-х роках призвело до того, що на озброєння систему прийняли лише у 2010 році, достовірно отримавши лише одну невелику партію з п’яти одиниць. Ще 18 "Вен" купив Азербайджан.

"Які перспективи для цієї самохідки? Навряд чи йтиметься про відновлення серійного виробництва (хоча і таку можливість не слід виключати). Швидше за все, справа обмежиться поверненням до бойового складу тих кількох екземплярів, які були виготовлені понад десять років тому", – резюмує Андрій Харук.

Треба сказати, що на сучасному полі бою самохідні мінометні установки з їхньою недостатньою дальністю стрілянини починають мати сумнівну цінність, вважає військовий експерт Олександр Коваленко, говорячи про отримання ЗСУ польських САМУ "Rak".