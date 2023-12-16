Дістане до Москви і не лише: перші українські ударні БПЛА "Scythe" вже надійшли до ЗСУ, що про них відомо

Новий БПЛА вже готовий виконувати бойові завдання

Українські військові отримали першу партію нового типу "стратегічних" ударних БПЛА, які здатні вражати цілі на великій відстані.

Як інформує пресслужба української компанії Terminal Autonomy (колишня One Way Aerospace), яка займається їх виробництвом, йдеться про безпілотники AQ 400 Scythe.

"Terminal Autonomy з гордістю повідомляє, що ми успішно завершили виробництво для бойового розгортання нашої системи AQ 400 Scythe", — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що зараз вони можуть виготовляти близько сотні таких БПЛА на місяць, але планують розширити виробництво до 500 одиниць на місяць.

AQ 400 Scythe ("Коса") є дроном великого радіуса дії, який здатний доставити 32 кілограми вибухівки на відстань близько 750 кілометрів. При цьому існує можливість збільшити навантаження до 70 кілограмів за умови зменшення дальності польоту. Варто зазначити, що цього більш ніж достатньо, щоб долетіти до Москви, до якої від кордону України близько 500 кілометрів.

AQ 400 Scythe

БПЛА призначений для запусків з коротких злітних смуг або катапульти. Особливістю дрона є його швидке складання і невисока за мірками подібної техніки ціна. Деякі комплектуючі закуповуються в країнах-союзницях, але компанія має на меті максимально використати вітчизняні деталі. Збір готової продукції відбувається у мережі невеликих підприємств, розкиданих по різних куточках країни.

AQ 400 Scythe

Очікується, що "Коса" стане відповіддю на використання окупантами дронів типу "Shahed", які після попадання до рук росіян зазнали низки модернізацій і тепер можуть вважатися такими ж російськими, як і іранськими.