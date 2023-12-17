Тріумфу не сталося – Херсонська область стала могильником для однієї з моделей російських танків

Знята з консервації техніка зазнає величезних втрат

Запеклі бої, що продовжуються, на лівому березі Дніпра в Херсонській області стали справжнім цвинтарем для застарілих російських танків Т-62. Більшість знищених одиниць цієї моделі загинули саме на лівому березі Херсонщини.

Про це повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, є підтверджені дані щодо втрат росіянами 90 танків Т-62, за непідтвердженими навіть 150 одиниць і основна локація їхньої утилізації — Херсонщина.

Т-62 на Херсонщині

"На момент початку повномасштабного вторгнення в Україну в Росії на зберіганні знаходилося до 3 тисяч танків Т-62 різною мірою боєздатності. Оціночно, повернути в дію із залишків ще можна близько 700 одиниць", — наводить свої розрахунки експерт.

І цей Т-62 вже не повоює

Зауважимо, що вперше танки Т-62 помітили ще у травні 2022 року у Мелітополі (Запорізька область). Вже тоді експерти зійшлися на думці, що їхня поява означала перехід окупантів до оборони на цьому напрямку, оскільки застарілий танк (випуск припинився в 1975 році) не міг активно підтримувати піхоту в наступі через слабку броню.

Цей Т-62 вже не відновиш

З того часу окупанти постійно покращували свій Т-62, щоправда, як писав той же Олександр Коваленко, робили лише гірше, адже установка динамічного захисту "Контакт-1" розрахована на захист від гармат менше 120-мм і тому не захистять від "Абрамсов". та "Леопардів-2". Крім того, їх встановлення збільшує навантаження на двигун та ризик його поломки.

Щоправда, як визнає експерт, нові модифікації Т-62 проводяться з урахуванням помилок — танк у версії 2023-го року з індексом "МВ" має більш сучасну броню, щоправда, двигун все одно зазнає потужного навантаження.