Не виправдала надії: у окупантів виникли проблеми із новітньою зброєю

Таких мінусів експерти знайшли щонайменше чотири

Російські окупанти та їхня пропаганда люблять створювати ореол суперзброї навколо деяких зразків своєї техніки. Одним із них був ВВС "Сонцепек", які в листопаді ЗСУ знищували чи не пачками, а замінити його мала колісна вогнеметна система "Тосочка".

Але як пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, експлуатація "Тосочки" показала масу недоліків. Частина з них стали продовженням проблем ВВС "Сонцепек", які "Тосочка" і мала виправити.

До цих мінусів експерт відніс:

більш дешеве колісне шасі, що значно обмежує можливості застосування цієї системи, так само як і її залежність від ґрунтів;

термобаричні реактивні снаряди нового типу із дальністю ураження цілей до 20 км. Здавалося б, це набагато краще за дальність стрілянини "Сонцепіка" в 6 км, але для збільшення дальності польоту їм зменшили калібр і масу бойової частини, ніж у старих MO.1.01.04M. В результаті вони стали слабшими, менш прицільними та не уніфікованими, тобто снаряди "Сонцепіка" до нової "Тосочки" не підійдуть;

наведення на далеку дистанцію ускладнюється використанням застарілого артилерійського далекоміра 1Д14, що дозволяв застосовувати "Сонцепік" тільки в режимі прямого наведення, що робило це машину вразливою для ударів у відповідь і знижувало дальність. Щоправда, як припустив Олександр Коваленко, його використання на "Тосочці" може бути тимчасовим рішенням;

для виробництва нових реактивних снарядів серійно і більш-менш пропорційно необхідні нові лінії збирання, яких поки що немає. Є збирання тільки дрібносерійне, що забезпечує потреби дослідних зразків на випробуваннях.

"Створюється таке враження, що плани серійної заміни ВВС-1А "Сонцепік" поки прискорення не отримують, а швидше навпаки, можуть бути спущені на гальмах. У свою чергу, знищення залишків термобаричного архаїзму йде чітко за планом", — резюмує експерт.

Вперше на передовій "Тосочці" окупантів з’явилися у жовтні, і з того часу особливо себе ніяк не виявили. У той самий час на передовий дедалі частіше з’являються дуже рідкісні зразки військової техніки РФ, число якої обчислюється буквально десятком штук.