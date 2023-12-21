Захищені від куль та вибухів: ЗСУ отримали нові БТР для спеціальних цілей (фото)

Виробляють ці тактичні броньовані авто в Канаді на замовлення України

Українські сили отримали канадські бронеавтомобілі Gurkha, призначені для евакуації поранених. Загалом захисникам було передано 13 одиниць цієї техніки у версії швидкої допомоги.

БТРи придбали коштом зібрані через фандрейзингову платформу United24. Загальна вартість становила 124 млн гривень. Про це інформує пресслужба державного підприємства "Медичні закупівлі України" на своїй сторінці у Facebook.

"Можна не сумніватися, що вони дістануться медустанов неушкодженими, адже вони надійно захищені від куль і вибухів завдяки якісній "броні", що відповідає балістичним стандартам НАТО. А якщо раптом їхні шини пошкодилися — теж не проблема, адже ці авто можуть їхати на спущеному колесі до 150 км. Все заради головної мети — порятунок життів наших героїв та героїнь", — йдеться у повідомленні.

Ці БТРи призначені для евакуації поранених з лінії фронту до найближчого медичного закладу. Рівень захисту цієї техніки відповідає стандарту STANAG 4569 рівня. Виробляють ці тактичні броньовані авто в Канаді на замовлення України. Цим займається компанія Terradyne Armored Vehicles Inc з Онтаріо.

Перші БТР Gurkha українські воїни здобули в середині жовтня 2023 року. Ця техніка має високу прохідність, а також може їздити без проблем польовими, розбитими війною дорогами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ використовують на фронті український дрон Cobra. На його виробництво спеціалісти потребують лише три години, а вартість такої техніки — кілька тисяч доларів.