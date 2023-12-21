Українська – крутіша за АК: чому бійці ЗСУ у захваті від гвинтівки UAR-15

Українська гвинтівка краща за АК і може її успішно замінити у ЗСУ

Хоча озброєння ЗСУ дронами є пріоритетним, ніщо не замінить пересічному бійцю його особистої зброї – автоматичної гвинтівки. І разом із вітчизняними дронами в руках бійців української армії все частіше з’являється вітчизняна зброя, від якої вони в захваті.

Так, боєць ЗСУ, який пише в соцмережі Х під ніком Пан Ліс зізнався, що "закохався" у видану йому нашу гвинтівку. Він назвав її "лялькою", але чудово зробленою і саме в Україні.

UAR-15 у руках

Хоча боєць не вказує назву гвинтівки, на опублікованому ним фото видно, що вона називається UAR-15 і почала вироблятися ще 2012 року на одному зі столичних заводів ТОВ "Зброяр". Власне, зброя ще називається Zbroyar-15.

Конструктивно, UAR-15 створена на базі американської гвинтівки AR-15 — остання з’явилася в США як цивільна зброя на початку 1960-х років і справила революцію у стрілецькій справі. Створена з легких матеріалів, за модульною концепцією (можна було міняти під різні завдання), AR-15 після покращень була використана армією США і стала всесвітньо відомою як легендарна М-16.

Як і американський прототип, UAR-15 виготовляється з активним використанням алюмінію та його сплавів, що робить зброю легкою, але надійною. Її військова версія для ЗСУ виготовляється під патрон 5,56×45 мм. Гвинтівка має модульне компонування, верхня частина ствольної коробки має планки Пікатінні для встановлення прицільних пристроїв та інших тактичних аксесуарів.

Гвинтівка дуже зручна

Також у UAR-15 використана газова система Carbine з регульованим газовим блоком, що забезпечує плавну роботу автоматики, а значить – більш точну та надійну стрілянину, що знижує ризик осічки.

Модульна конструкція дозволяє налаштувати зброю під конкретне завдання. Наприклад, товстий ствол – для ручного кулемета; короткий та пістолетна рукоятка – карабін для бою в приміщенні; а подовжений — для більш точної стрілянини на великі дистанції, далі 300 метрів.

Легкість та надійність UAR-15

Саму UAR-15 виготовляють в Україні з місцевих та американських комплектуючих. Наприклад, ствол і ударно-спусковий механізм, що безпосередньо впливають на купність стрільби, виготовлені вироблені в США компанією Daniel Defense.

Нарощування виробництва дозволить повністю замінити застарілий автомат Калашникова, що поступається AR-15 за точністю та купчастістю стрілянини.

Також бійці ЗСУ використовують і суто американську стрілецьку зброю, наприклад, високоточну снайперську гвинтівку M110A1 з приладом нічного бачення GPNVG-18.