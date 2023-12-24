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Шквал вогню впритул: волонтери допомогли бійцям ГУР отримати дві РСЗВ для раптових нальотів

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Микита Синицін Микита Синицін
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РСЗВ посилять ГУР
РСЗВ посилять ГУР. Фото ГУР

Волонтери допомогли ГУР 2 одиницями техніки

Головне управління розвідки Міністерства оборони України продовжує одержувати техніку для своїх бойових підрозділів. Цього разу йдеться про мобільні РСЗВ на базі пікапів Sivalka VM-5.

Про це ГУР повідомляє у своєму Telegram-каналі, при цьому у відомстві наголосили, що гроші на купівлю транспорту (740 тисяч гривень), передали волонтери. Йдеться про кошти від виступу стендап-виконавця Василя Байдана у Львові, організованого концертним агентством "Sivak" Влада Сівака та благодійних торгів.

На пікапах було змонтовано по 24 напрямні для пускових установок РСЗВ Sivalka VM-5. Останні являють собою реактивну систему вогню із запуском 24 некерованих авіаційних та вертолітних ракет С-8, які мають масу варіантів — осколковий, кумулятивний (проти танків), бетонобійний, запальний, освітлювальний і навіть для створення перешкод РЛС ворога.

24 ракети полетять у ворога за лічені секунди
РСЗВ Сівалка передана ГУР

Найпотужніша з подібних ракет — це С-8 КОМ, яка за загальної ваги 11 кг несе близько 1 кг вибухівки і може пробити до 400 мм броні. Цього вистачить для поразки застарілих російських танків на зразок Т-55, Т-62 та будь-якої іншої техніки. Також уламками ракети можна знищити або вивести з ладу особовий склад.

Єдиним мінусом подібних ракет є їх невелика дальність стрілянини – 4-5 км, тобто їх краще використовувати з мобільних пускових установок для нанесення коротких вогневих нальотів, у тому числі диверсійними групами.

Окрім таких міні-РСЗВ, Україна отримує й потужніші українські реактивні системи залпового вогню "Берест".

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#Зброя #Військова техніка #ГУР