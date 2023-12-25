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"Деривація" чи девіація? Росіяни показали нову систему ППО та здивували експерта

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Автор
ЗСУ Деривація
ЗСУ Деривація. Фото Відкриті джерела

Нова техніка окупантів не має базової характеристики для боротьби з авіацією

Російські окупанти постійно намагаються застосувати проти ЗСУ нову зброю, але її ефективність виявляється дуже слабкою. Цього разу на Херсонщині противник застосував свою "нову" зенітну самохідну установку (ЗСУ) "Деривація-ППО".

Телеграм-канали російських пропагандистів показали дуже поганої якості відео стрільби цієї техніки. Так що оцінити її ефективність вкрай важко, але техніка має одну величезну ваду, яка змушує сильно сумніватися в її результативності.

Загалом ЗСУ "Деривація-ППО" – це поєднання 57-мм зенітної гармати 2А90, створеної на базі старої гармати С60 і встановленої на базі відносно "нової" БМП-3, що побачила світ ще в 1980-х роках. Вперше ця техніка була показана у 2017-му.

У назві техніки вийшла цікава гра слів, адже "деривація" співзвучна "девіації", тобто відхилення від норми, дивне. І в російській ЗСУ цього девіантного вистачає.

Як пише військовий експерт Андрій Харук, формально показники російської самохідки вельми непогані — дальність стрілянини за повітряними цілями – 6 км, за наземними – 3 км, а досяжність за висотою – 4,5 км. Боєкомплект "Деривації" – 148 снарядів, допоміжне озброєння – 7,62 мм кулемет ПКТ, а маса техніки складає 21,5 тонн.

Як наголошує військовий експерт, характерною особливістю системи управління вогнем "Деривації" є відсутність у ній радара. Там застосовується оптоелектронний блок з телевізійною та тепловізійною камерами, а також лазерним далекоміром. У певному сенсі це навіть добре, тому що суттєво знижує демаструючі фактори та її важче виявити.

"З іншого — не зовсім зрозуміло, як при цьому домогтися попадання в ціль, що рухається, яка, до того ж, рухається не по поверхні землі, а в тривимірному просторі. Для цього інформації про відстань до мети явно недостатньо — потрібно ще знати швидкість і напрямок її рухи", – наголошує Андрій Харук.

Також, за його словами, подібна система виявиться безпорадною, якщо перед нею поставити димову завісу – лазерний далекомір у таких умовах не працюватиме. Ситуацію можуть змінити сучасні снаряди — керовані з лазерним наведенням або з програмованим підривом.

Однак, чи є такі снаряди в окупантів, пише експерт, невідомо, але на відео "Деривація" явно стріляє старими осколково-фугасними снарядами 53-ОР-281У виробництва 2022 року. Останнє доводить, що керованих снарядів чи з програмованим підривом для зенітної гармати росіяни не створили.

Втім, скільки у росіян подібних самохідок — невідомо, адже окупанти не соромляться кидати в бій навіть техніку, яка налічує буквально кілька одиниць, як САУ "Відень".

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#Зброя #ППО #Військова техніка