Бачить усі безпілотники росіян: українські спеціалісти створили дешевий детектор дронів для ЗСУ

Виробники приладу вже мають купу замовлень на місяці вперед

В Україні розробили власний дешевий та дуже ефективний прилад для виявлення російських дронів. Першу партію детекторів вже передали на фронт Збройним силам України на напрямки, де це найбільше зараз потрібно: Авдіївка, Бахмут, Куп'янськ, Запоріжжя та Північ.

Про це на своєму YouTube-каналі розповів молодший сержант Збройних сил України Юрій Басюк. За його словами, прилад отримав назву "Цукорок".

Підприємство, яке виробляє детектори, вже отримало багато замовлень на кілька місяців вперед. "Цукорок" вміє виявляти будь-які російські дрони: немає жодної різниці, що це – FPV-камікадзе, Zala, "Ланцет", "Орлан". Робить він це, орієнтуючись на параметр, який росіяни приховати ніколи не зможуть – радіовипромінювання БПЛА. Сам пристрій дуже компактний – носиться на ремені, або у кишені, може півтори доби працювати в режимі очікування. Про наближення БПЛА попереджає звуковим сигналом, а також показує тип сигналу, та його потужність.

"Я вважаю, що такий прилад потрібен як на кожній позиції піхоти, так і з нашою артилерією, мінометами, САУ, HIMARS, розташуванні техніки, КСП, взводних опорних пунктах. Важливо розуміти, коли тебе бачать із повітря, а коли ні. Коли тебе бачать — орки тебе хочуть убити. Не дай їм це зробити", – зазначив військовий.

"Цукорок" вже отримав низку вдосконалень за відгуками з фронту. Корпус краще захистили від вологи, додали роз'єм Type-C, навчили відстежувати FPV-дрони та квадрокоптери Mavic. А ще коштує цей прилад дуже дешево – усього лише 2,5 тисячі гривень.

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