В Україні пройшли випробування наземного дрона "Сірко": що про нього відомо

UGV Sirko-S1 – український наземний чотириколісний дрон, фактично – роботизована платформа

Проєкт "Армія дронів" показав черговий раунд випробування роботизованої платформи української розробки UGV Sirko-S1. Це наземний дрон, який призначений для допомоги військовим, в першу чергу – евакуації та перевезенні вантажів.

Відео випробувань опублікував проєкт. Дрон пройшов низку послідовних тестів, кожен з яких був складніший за попередній.

Спочатку дрон змусили долати грунтовий шлях, який був порізаний вузькими коліями. Потім завдання ускладнили ще – безпілотнику додали корисне навантаження, кілька важких циліндрів.

"З ними безпілотник знову їздив бездоріжжям, а також маневрував: виконував спуски та підйоми під кутом", – сказано у повідомленні.

UGV Sirko-S1 – український наземний чотириколісний дрон, фактично – роботизована платформа. Він оснащений тепловізором, системою лазерних далекомірів для огинання перешкод та системою автономного визначення та пересування вслід за людиною. "Сірко" може пересуватися зі швидкістю 12 км/год та утримувати зв'язок з оператором на відстані до 5 кілометрів.

Як раніше розповідав "Телеграф", також на честь кошового отамана Івана Сірка назвали та безпілотник, що літає у повітрі. Він призначений для прихованої розвідки та коригування артилерійського вогню.