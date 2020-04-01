Viber створив спеціальний чат-бот для сповіщення про коронавірус

Новини технології:Зараз автоматичний онлайн-відповідач доступний трьома мовами: англійською, російською та арабською.

Зараз автоматичний онлайн-відповідач доступний трьома мовами: англійською, російською та арабською.

Про це повідомила прес-служба ВООЗ. Зокрема, користувачі чат-бота зможуть отримувати повідомлення з останніми новинами про пандемію від ВООЗ, а також покращити свої знання про коронавірус шляхом участі в спеціальних вікторинах. Уже зараз чат-бот доступний англійською, російською та арабською мовами. ВООЗ і Viber планують розширити кількість доступних мов до двадцяти.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України створило офіційне співтовариство в месенджері Viber з інформацією про новий коронавірус. Також Viber через коронавірус збільшив максимальну кількість учасників групового аудіозвонка в 2 рази - до 10 людей одночасно.

Viber - додаток-месенджер, що дозволяє відправляти повідомлення, здійснювати відео- та голосові дзвінки через інтернет. Власник месенджера - міжнародна компанія Viber Media з головним офісом в Люксембурзі.