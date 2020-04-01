Скачать
Середа, 01.04.2020
Росіянам нагадують про карантин сиреною
Росіянам нагадують про карантин сиреною
В Україні виявлено 669 випадків інфікування Covid-19
В Україні виявлено 669 випадків інфікування Covid-19
Бобров: Своїм прикладом я хочу показати, що коронавірус – це не жарти
Бобров: Своїм прикладом я хочу показати, що коронавірус – це не жарти
Привітання з 1 квітня - смішні, прикольні, у віршах, українською мовою
Привітання з 1 квітня - смішні, прикольні, у віршах, українською мовою

Viber створив спеціальний чат-бот для сповіщення про коронавірус

Viber створив спеціальний чат-бот для сповіщення про коронавірус
14:26 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини технології:Зараз автоматичний онлайн-відповідач доступний трьома мовами: англійською, російською та арабською.

Зараз автоматичний онлайн-відповідач доступний трьома мовами: англійською, російською та арабською.

Про це повідомила прес-служба ВООЗ. Зокрема, користувачі чат-бота зможуть отримувати повідомлення з останніми новинами про пандемію від ВООЗ, а також покращити свої знання про коронавірус шляхом участі в спеціальних вікторинах. Уже зараз чат-бот доступний англійською, російською та арабською мовами. ВООЗ і Viber планують розширити кількість доступних мов до двадцяти.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України створило офіційне співтовариство в месенджері Viber з інформацією про новий коронавірус. Також Viber через коронавірус збільшив максимальну кількість учасників групового аудіозвонка в 2 рази - до 10 людей одночасно. 

МОЗ створило офіційну Viber-спільноту "Коронавірус інфо"

Viber - додаток-месенджер, що дозволяє відправляти повідомлення, здійснювати відео- та голосові дзвінки через інтернет. Власник месенджера - міжнародна компанія Viber Media з головним офісом в Люксембурзі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ВООЗ, Viber, Чат-бот, Viber Media.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з 1 квітня - смішні, прикольні, у віршах, українською мовою
02 Підводна зйомка, як окремий вид мистецтва (Фото)
03 У Дерев'янченка з'явився новий суперник
04 Бобров: Своїм прикладом я хочу показати, що коронавірус – це не жарти
05 Одну із столичних вулиць можуть назвати на честь Бекешкіної
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Чернівецькій області запровадять жорсткий режим в'їзду та виїзду
У Чернівецькій області запровадять жорсткий режим в'їзду та виїзду
&quot;Коронавірус-найбільше випробування з часів Другої світової війни&quot; - генсек ООН
"Коронавірус-найбільше випробування з часів Другої світової війни" - генсек ООН
Один військовий загинув, троє зазнали поранень - ООС
Один військовий загинув, троє зазнали поранень - ООС
В екосистемах України виникло понад 13 тисяч пожеж з початку року
В екосистемах України виникло понад 13 тисяч пожеж з початку року
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся