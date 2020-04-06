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Понеділок, 06.04.2020
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Спасибі всім! Google випустив новий Doodle про коронавірус

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Спасибі всім! Google випустив новий Doodle про коронавірус
12:51 Сьогодні Телеграф

Новини технології:Google розповів все про боротьбу з пандемією COVID-19.

Google 6 квітня створив новий дудл, який при натисканні веде на сторінку "Спасибі всім, хто допомагає боротися з коронавірусом".

На цій сторінці можна дізнатися, про боротьбу з новим коронавірусом по світу в цілому і по кожній країні зокрема.

Де доступний цей дудл

Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати один одному зараз більше, ніж будь-коли.

У найближчі тижні ми запускаємо серію Doodle, щоб дізнатися і вшанувати багатьох з них на передовій. Сьогодні ми хотіли б сказати:

Принц Гаррі залишиться без американського громадянства

"Спасибі всім працівникам охорони здоров'я та дослідникам в науковому співтоваристві".

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Google, Медики, Боротьба, Doodle, Подяка, Коронавірус, Увесь світ, Вдячність.
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