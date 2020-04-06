Спасибі всім! Google випустив новий Doodle про коронавірус

Google 6 квітня створив новий дудл, який при натисканні веде на сторінку "Спасибі всім, хто допомагає боротися з коронавірусом".
На цій сторінці можна дізнатися, про боротьбу з новим коронавірусом по світу в цілому і по кожній країні зокрема.
Де доступний цей дудл
Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати один одному зараз більше, ніж будь-коли.
У найближчі тижні ми запускаємо серію Doodle, щоб дізнатися і вшанувати багатьох з них на передовій. Сьогодні ми хотіли б сказати:
"Спасибі всім працівникам охорони здоров'я та дослідникам в науковому співтоваристві".