Спасибі всім! Google випустив новий Doodle про коронавірус

Новини технології:Google розповів все про боротьбу з пандемією COVID-19.

Google 6 квітня створив новий дудл, який при натисканні веде на сторінку "Спасибі всім, хто допомагає боротися з коронавірусом".

На цій сторінці можна дізнатися, про боротьбу з новим коронавірусом по світу в цілому і по кожній країні зокрема.

Де доступний цей дудл

Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати один одному зараз більше, ніж будь-коли.

У найближчі тижні ми запускаємо серію Doodle, щоб дізнатися і вшанувати багатьох з них на передовій. Сьогодні ми хотіли б сказати:

"Спасибі всім працівникам охорони здоров'я та дослідникам в науковому співтоваристві".