Дякуємо всім, хто допомагає боротися з коронавірусною хворобою: Google представив новий Doodle

Новини технології:Сьогодні, 13 квітня, Google випустив новий doodle, яким висловив подяку всім, хто допомагає боротися з короновірусною хворобою.

Сьогодні Doodle присвячений працівникам сільського господарства.

Вже за традицією, перша буква "G" в логотипі компанії посилає серце продуктовому працівникові, в якого перетворилася буква "е". Серце - це своєрідна подяка всім продавцям, які продовжують працювати під час пандемії коронавируса.

"Всім, хто допомагає боротися з коронавирусной хворобою" - дякує компанія Google.

Де доступний цей дудл

Нагадаємо, що 6 квітня Google запустила випуск серії дудлів, якими говорять спасибі тим людям, які протидіють поширенню вірусу.

"Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати один одному зараз більше, ніж будь-коли. Ми запускаємо серію Doodle, щоб дізнатися і вшанувати багатьох з них на передовій" - йдеться в повідомленні компанії.

Google Doodles: Дякую, помічники в боротьбі з коронавірусів:

6 квітня: працівники охорони здоров'я і дослідники в науковому співтоваристві

7 квітня: лікарі, медсестри та медичні працівники

8 квітня: співробітники аварійних служб

9 квітня: слідчі і санітарні працівники

10 квітня: працівники сільського господарства

Протягом наступних двох тижнів Doodles будуть дякувати і іншим важливим працівникам які мають відношення до боротьби з пандемією, в тому числі працівників охорони здоров'я, служб швидкої допомоги та багатьох людей, що підтримують такі послуги, як санітарія, харчування, громадський транспорт, школи та багато іншого .