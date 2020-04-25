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Дякуємо всім, хто допомагає боротися з коронавірусом: Google випустив новий doodle

Дякуємо всім, хто допомагає боротися з коронавірусом: Google випустив новий doodle
09:11 Сьогодні Телеграф

Новини технології:Google випустив новий doodle, в якому подякував тим, хто працює під час пандемії COVID-19.

Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати один одному зараз більше, ніж будь-коли.

На тлі пандемії коронавірусу Google з початку квітня опублікував 12 doodles, в яких щодня висловлював подяку тим людям, які знаходяться на "передовій" і в зоні ризику ураження під час боротьби з COVID-19.

Перша буква в логотипі компанії в сьогоднішньому doodle по черзі посилає серце працівникам різних служб, які продовжують працювати під час пандемії.

"Сьогодні ми хотіли б сказати: Всім помічникам коронавірусу, дякую." - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, що 6 квітня Google запустила випуск серії дудлів, якими говорять спасибі тим людям, які протидіють поширенню вірусу.

Google Doodles: Дякую, помічники в боротьбі з коронавірусом:

6 квітня: працівники охорони здоров'я і дослідники в науковому співтоваристві

8 квітня: співробітники аварійних служб

9 квітня: слідчі і санітарні працівники

10 квітня: працівники сільського господарства

13 квітня: боротьба з короновірусні хворобою

15 квітня: працівникам служб доставки, пакувальників і кур'єрам

16 квітня: працівникам зі сфери громадського харчування

Google випустив святковий Doodle до Дня Землі

Хвороба, викликана коронавірусною інфекцією COVID-2019, - це інфекційне захворювання, викликане новим, раніше невідомим коронавірусом.

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Все по темі:

Google, Гугл, Doodle, Дудл, Технології, Дякуємо всім, хто допомагає боротися з коронавірусом.
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