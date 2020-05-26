В Україні з'явився простий тест для визначення антитіл до COVID-19

Новини технології:Експрес-тест TestSeaLabs дозволяє отримати результат всього за 15 хвилин.

У країні з'явився простий тест для визначення антитіл до коронавірусу. Тестування на антитіла до коронавірусної хвороби може виявити тих, хто перехворів на Covid-19 і вже має імунітет.

В аптеках та на сайті https://test-corona.com.ua/ можна купити тест на коронавірус і самостійно зробити його, дотримуючись простих інструкцій.

Людське життя надзвичайно крихке. Деколи для його порятунку має значення кожна хвилина. На хвилі епідемії коронавірусу здоров'я близьких і своє стає життєво важливим пріоритетом. Чим раніше вдасться виявити інфекцію SARS-CoV-2 в організмі, тим більше шансів забезпечити необхідне лікування літньому родичу, людям з ослабленим імунітетом або дітям.

Експрес-тест TestSeaLabs дозволяє отримати результат всього за 15 хвилин.

Для цього вам не потрібно йти до лабораторії: у пакеті тесту є все необхідне для того, щоб швидко і безпечно пройти обстеження навіть у домашніх умовах.

Виробник провів численні випробування для того, щоб забезпечити достовірність результатів.

Забір крові з пальця проводиться легко й швидко. Після внесення в тест-касету крові та буфера дізнайтеся результат через 15 хвилин. Детальна інформація за адресою: https://test-corona.com.ua/howto

Замовити тест можна на сайті й оплатити будь-яким способом, доступним для інтернет-покупок.