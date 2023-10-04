Воював із окупантами з 2014 року: на війні загинув український тенісний суддя

Навіть на фронті наш захисник спостерігав за виступами українських спортсменів.

На війні з російськими окупантами загинув колишній суддя Міжнародної федерації тенісу (ITF) Сергій Удовкін. Його життя обірвалося 25 вересня.

Трагічною новиною поділилися на сторінці Федерації тенісу України у Facebook. Задля того, щоби захищати нашу країну, Удовікін відмовився від статусу судді ITF.

"Сергій Удовкін народився 1982 року в Азербайджані. Через війну в Нагірному Карабаху разом із родиною переїхав до Донецька, де пізніше захопився тенісом і став професійним суддею. Також обіймав посаду виконавчого директора організації ФТУ в Донецькій області", — йдеться у повідомленні.

Навіть на фронті Сергій Удовкін постійно підтримував українських тенісисток. У своїх соцмережах він писав, що стежив за виступом Еліни Світоліної на Вімблдоні та тішився тим, що наша збірна нещодавно перемогла Колумбію.

У загиблого спортсмена залишилися дружина, син та дочка. Деталі про місце загибелі героя не повідомляється.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на війні з російськими окупантами загинув майстер спорту зі стрибків на батуті, захисник України з Херсона Антон Ігошин.