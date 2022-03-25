В Україні заборонили відеореєстратори: що це означає

Водіїв просять подбати не лише про свою безпеку, а й безпеку військових та бійців ТрО

На час воєнного стану українським водіям заборонили використовувати відеореєстратори, встановлені в автомобілях. Відключити подібну техніку, котра фіксує події на дорозі, просять, щоб убезпечити воїнів ЗСУ та тероборони від розкриття їхніх позицій.

Таку інформацію повідомила "Українська правда", посилаючись на спікера ЗСУ Богдана Сеніка.

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Жодних винятків щодо України немає — заборона поширюється на кожну з областей. Водіїв просять не використовувати відеореєстратори, щоб ті не фіксували, де саме на місцевості та біля яких населених пунктів розміщуються блок-пости та інші угруповання українських військових. Також камери здатні фіксувати пересування нашої військової техніки, що може негативно вплинути на військову ситуацію в разі захоплення автомобіля російськими окупантами.

Додамо, що заборона поширюється не лише на автомобілі, а й на мототранспорт. Заборонено фотографувати або знімати на відео дороги загального користування, блок-пости, зміцнення, військові частини та важливі об’єкти інфраструктури.

Насамперед попередження стосується водіїв, які живуть або працюють у областях, де відбуваються активні бойові дії.

Нагадаємо, що під час війни в Україні посилили кримінальну відповідальність за окремі злочини. Так, колаборантам, які підтримують ворога або співпрацюють з ним із власної волі, може загрожувати до 15 років за ґратами. Збільшився термін позбавлення волі для зрадників батьківщини — Зеленський підписав відповідний указ.