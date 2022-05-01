Заправки масово запроваджують обмеження на бензин в Україні: що відомо

Додаткове паливо шукають у різних країнах Європи

У Києві та інших містах України вже кілька днів поспіль спостерігається гостра нестача різного палива. Українці виїжджають із дому за кілька годин до потрібного часу, щоб відстояти величезні черги біля заправок. Однак навіть такі "запобіжні заходи" не можуть уберегти автолюбителів від обмеженої кількості пального.

Що саме говорять про дефіцит бензину найбільші українські АЗС, розповість "Телеграф".

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Мережа ОККО

Офіційно ця компанія ввела окреме обмеження на кількість бензину, що відпускається в "одні руки", лише в неділю, 1 травня. Також були встановлені певні ліміти для постійних клієнтів АЗС та "заїжджих".

Якщо водій має картку Fishka, яка підтверджує регулярне користування послугами "ОККО", то ви можете розраховувати на отримання 10 літрів бензину. Всім іншим "наливають" лише по 5 літрів.

Ліміт встановлений не на всю добу, проте між використанням спецкарти має пройти щонайменше дві години — тоді вам видадуть на заправці ще пального.

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Поки що в мережі можна придбати PULLS 95 та PULLS Diesel. Бензином А-95, а також дизелем, як і раніше, заправляються автомобілі ЗСУ, які обслуговуються за спеціальними паливними картами та талонами. Найкраще в цій ситуації тим водіям, які їздять на газу, тут обмежень у заправці немає.

Також водіям пропонують перевірити наявність необхідного бензину до того, як вирішать поїхати на певну АЗС. Це можна зробити завдяки Telegram-боту або на спеціальній карті.

БРСМ-Нафта

Представники цієї мережі заявили, що вже займаються новими постачанням пального. Бензин та дизель везуть із різних країн Європи, тож вже найближчим часом водіїв перестануть обмежувати.

Проте поки що на заправках "БРСМ-Нафта" відпускають водіїв за таким літражем:

А95 Euro Plus — 20 літрів;

A95 Bio — 100 літрів;

ДП Euro plus – 50 літрів;

Газ – 30 літрів.

Автомобілі критичної інфраструктури, тобто військовослужбовців, заправляють без обмежень.

WOG

На заправках WOG обмеження було введено, починаючи з п’ятниці, 29 квітня. Усім приватним клієнтам пропонують отримати по 10 літрів на бак. При цьому заправка відбувається виключно за наявності спеціальної картки лояльності під назвою PRIDE.

При цьому в мережі відзвітували, що обмеження на видачу бензину в каністри були скасовані.

Бажаючим мати доступ до пального на цих заправках пропонують зареєструватися в системі лояльності на офіційному сайті АЗС.

Зазначимо, що на зменшення кількості палива в Україні вплинуло одразу кілька факторів. Серед них і ракетні обстріли, і порушення логістики, і відмова від купівлі пального на території Білорусі.

Також "Телеграф" розповідав, на якій карті можна перевірити, чи сьогодні працюють окремі заправки в столиці.