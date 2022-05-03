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Перетин кордону на авто: який документ став для українців обов’язковим

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Війна війною, а правил і законів дотримуватися все одно слід Новина оновлена 03 травня 2022, 10:12
Війна війною, а правил і законів дотримуватися все одно слід

Прикордонники більш уважно перевірятимуть наявність документів

У травні для виїзду за кордон на своєму (або орендованому) автомобілі українським водіям доведеться надавати ще один додатковий документ. За інформацією Нацбанку, поліс "Зелена карта", який підтверджує наявність страховки, першими вимагатимуть співробітники прикордонної служби Польщі. Найближчим часом це може поширитися і на інші сусідні країни, як було до війни.

Докладніше про це розповіли на офіційному сайті НБУ, передає "Телеграф".

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Про те, що правоохоронці перевірятимуть наявність "Зеленої карти", Нацбанку повідомили ще 28 квітня. У відомстві подякували всім країнам, які з лютого дозволяли українцям в’їзд без цього страхового документа. За словами директора Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ Ольги Максимчук, багато українців просто не мали безпечної можливості придбати поліс.

Наразі, коли українські банки відновили можливість швидко та оперативно оформити "Зелену карту", закордонні партнери вирішили повернути частину правил, що діяли до війни. Окремі українські страхові фірми навіть пропонують придбати поліс за 50-відсотковою знижкою, враховуючи фінансове становище співвітчизників під час війни.

Нагадаємо, що "Зеленою картою" називається спеціальний сертифікат про страхування, який має єдину форму та використовується у тих країнах, які використовують подібну систему автострахування. Ціна такого документа зазвичай статична, адже визначається МТСБУ. Поліс можна оформити на різний період – від 15 днів до року.

Зазначимо, що зараз таку страховку можна отримати навіть онлайн у PDF-форматі. Проте досвідчені водії все одно рекомендують роздруковувати подібні документи, незважаючи на те, що е-версія також є дійсною.

До речі, з травня також частково змінилася процедура перетину кордону найближчих країн українцям із дітьми. "Телеграф" докладно пояснив, які документи наразі потрібні для подібних поїздок.

Ще ми писали, хто із чоловіків відтепер має право виїхати з України. Спойлер – список трохи розширився.

Теги:
#Автомобіль #Біженці #Кордон #Страхування #Зелена карта #Перетин кордону #Виїзд за кордон
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