Тимчасово ввезені авто в Україні: як під час війни продовжити термін їх перебування

Якщо не зробити все згідно із законом, можна отримати величезний штраф

Чимало українських водіїв, які використовують машини з іноземними номерами, зіткнулися з певними змінами через війну. І якщо "євробляхери" отримали невелике послаблення щодо розмитнення придбаних авто, то людям, які тимчасово їздять на транспорті з іноземною реєстрацією, злегка гірше. Однак є можливість продовжити дозвіл на перебування таких автомобілів в Україні.

Докладніше про це повідомляє портал Finance.ua, передає "Телеграф".

Надійне джерело новин – підпишись на наш Telegram

Митний кодекс України передбачає, що через форс-мажорні обставини термін, на який автомобілі були ввезені тимчасово, "зупиняється". Цей же документ визначає можливість продовження такого терміну.

До переліку подібних форс-мажорів, власне, входять війна (оголошена та неоголошена), інші бойові дії, масова мобілізація тощо.

Українські митники мають право продовжити право перебування такого авто на іноземних номерах, проте для цього водієві потрібно зробити низку кроків.

Подати необхідну заяву (за певною формою). Додати до нього документи, що підтверджують необхідність самого продовження. Чекати на відповідь митної служби — вона може прийти письмово або в електронному вигляді.

Зазначається, що якщо фахівці вирішили відхилити звернення водія, машину слід негайно вивезти з території України.

Якщо ж людина не матиме дозволу на подібний автомобіль, то транспорт можуть конфіскувати, а самого шофера оштрафувати. До речі, стягнення за таке порушення може сягати 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, що днями деякі зміни торкнулися і "євроблях". Тепер розмитнені "під нуль" машини з Європи можна ввозити до України лише через кілька певних пунктів пропуску на кордоні.