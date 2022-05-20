Безкоштовне розмитнення "євроблях" для українців: експерт розвінчав три головні міфи

Дозвіл на ввезення машин в Україну виправдав себе, переконаний фахівець

Можливість придбати і без оплати додаткового митного збору ввезти в Україну "євробляху" порадувала багатьох українців, навіть не зважаючи на війну. Проте разом із цим збільшилася й кількість неправдивої інформації, пов’язаної із покупкою авто за кордоном.

Три головні міфи про безкоштовну розмитнення "євробів" розвінчав глава "Інституту досліджень авторинку" Стансилав Бучацький в інтерв’ю "Авто РІА".

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Міф перший. Новий закон — схема для ввезення дорогих машин

На думку Бучацького, дозвіл на безкоштовне розмитнення діє за однаковим принципом для всіх. Тому навіть якщо хтось із українців і вирішив придбати дорожче авто, жодного закону він не порушив.

"Суть у тому, що за статистикою за цей час [поки діє закон — ред.], в Україну було ввезено лише 40 реально дорогих авто преміум класу, — пояснює фахівець. — У 90% це були автомобілі, які коштували кілька тисяч євро. Це дійсно авто доступної цінової категорії, яких справді потребують українці".

Міф другий. Усі черги на кордоні від "євроблягерів"

Станіслав Бучацький не заперечує, що нинішні черги на пунктах пропуску в Україну "містять" чимало людей, які бажають безкоштовно розмитнити авто. Однак це далеко не такий величезний відсоток, як про це люблять говорити. Він нагадує, що через війну загалом змінилася логістика щодо доставки товарів в Україну.

"Не працюють тимчасово порти, не працює авіатранспорт. Все навантаження беруть на себе пункти пропуску західного кордону. Навіть якщо ми ухвалимо рішення про заборону імпорту транспортних засобів взагалі, черги все одно будуть", — упевнений експерт.

На його думку, насамперед слід змінити процес проходження держкордону, автоматизувати його тощо.

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Міф третій. Засилля "євроблях" влаштує проблеми на дорогах

За інформацією Бучацького, лише з середини квітня та по перші числа травня в Україну було ввезено близько 30 тисяч автомобілів з Європи. Це нормальна кількість імпортованих машин, адже до війни ця кількість могла бути вдвічі більшою.

"У жовтні-листопаді рівень імпорту досягав 50-60 тисяч машин на місяць", — пояснює експерт.

Він упевнений, що жодного колапсу для українських доріг "євробляхи" не створять.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому дозволено під час війни ввозити "євробляхи" в Україну та які обмеження для авто є.

Також "Телеграф" писав про те, що на митниці можуть штучно створюватись проблеми для охочих безкоштовно розмитнити машину.