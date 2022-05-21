Коли Україні вистачатиме бензину: з’явився оптимістичний прогноз

У країну завозять дедалі більше нафтопродуктів

Вже найближчого місяця Україна може забути про дефіцит дизельного палива, якщо обсяг нинішніх постачань не зменшиться і не завадять будь-які форс-мажори. Трохи гірше ситуація з бензином, особливо марки А-95 — тут часу на подолання проблем може знадобитися трохи більше.

Такі висновки прозвучали від керівного директора WOG Holding BV Андрія Пивоварського в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

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На покращення ситуації з наявністю бензину та дизпалива впливає відсутність форс-мажорних ситуацій — наприклад, обмеження логістики чи руйнування нафтобаз, де зберігалися запаси палива.

"Щодо 95-го (бензину), то тут ситуація складніша. Тут уже питання не тільки завезти, а ще треба знайти, купити. У Європі — дефіцит 95-го, — пояснює Пивоварський. — З того, що бачу зараз, знадобиться більше місяця".

Водночас, наголошує фахівець, динаміка щодо кількості палива щодня покращується, адже Україна отримує все нові та нові поставки. Також він додав, що нашій країні дуже пощастило з такою допомогою від партнерів — багато вооючих держав просто залишалися без бензину і дизеля.

"Не можна було закупити за валюту, ввезти. А в нас сьогодні армія забезпечена – воює, залізниця – їздить, спеціальні служби – швидкі, поліція, пожежні – працюють", – каже Андрій Пивоварський.

На його думку, краще нехай на заправках будуть черги, але це означатиме, що необхідне паливо там є, нехай і не в повному обсязі. Експерт упевнений: було б набагато гірше, якби не було ні бензину, ні черг.

Нагадаємо, що у травні український уряд вирішив зняти штучне регулювання цін на бензин та дизель. Швидше за все, це спричинить дуже серйозні наслідки у вигляді значного подорожчання продукції.