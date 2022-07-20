Що краще не залишати в салоні авто у спеку: поради водіям

Краще двічі перевірити салон машини, перш ніж його залишити під впливом сонця

Літня спека стає причиною дискомфортного перебування у більшості автомобілів — надто яскраво, надто задушливо, надто спекотно. Ми вже розповідали, як машину можна врятувати від жахливого перегріву, проте варто подбати ще й про те, що ви залишаєте в салоні. Навіть невелика, як вам здається, дрібниця, здатна завдати вельми масштабних збитків.

Список небезпечних для впливу спеки предметів опублікували на порталі Auto-blog, передає "Телеграф". Більшість із цих речей настільки звичні для нас у повсякденному використанні, що ми часто їх навіть не помічаємо.

Що ж варто забрати з авто, якщо воно, швидше за все, залишиться під впливом сонячних променів та високих температур?

Заряджання для телефону або "розгалужувач". У цей пункт також можна включити решту інших пристроїв, які заряджаються від прикурювача. Вони часто гріються, навіть якщо заряджання не проводиться. Тим більше – у літню спеку. Одного разу, забувши подібну річ в салоні машини під сонцем, ви можете її не дорахуватися — вона просто розплавиться.

У цей пункт також можна включити решту інших пристроїв, які заряджаються від прикурювача. Вони часто гріються, навіть якщо заряджання не проводиться. Тим більше – у літню спеку. Одного разу, забувши подібну річ в салоні машини під сонцем, ви можете її не дорахуватися — вона просто розплавиться. Ароматизатор повітря. Так-так, звичні нам "ялинки" та інший дріб'язок, що бовтається або на дзеркалі, або на задньому склі авто. Якщо в них є рідкий наповнювач, будьте готові до ймовірної "аварії" подібного гаджета. Від перегріву на корпусі ароматизатора може з’явитися тріщина, через що рідина розтечеться по всьому автомобілю. Але сильний запах — лише пів біди. Дуже часто під впливом високої температури наповнювач ароматизатора може зіпсувати оббивку салону. Нерідко сліди таких хімічних реакцій не вдається вивести.

Так-так, звичні нам "ялинки" та інший дріб'язок, що бовтається або на дзеркалі, або на задньому склі авто. Якщо в них є рідкий наповнювач, будьте готові до ймовірної "аварії" подібного гаджета. Від перегріву на корпусі ароматизатора може з’явитися тріщина, через що рідина розтечеться по всьому автомобілю. Але сильний запах — лише пів біди. Дуже часто під впливом високої температури наповнювач ароматизатора може зіпсувати оббивку салону. Нерідко сліди таких хімічних реакцій не вдається вивести. Балони під тиском. Йдеться про будь-які предмети з розпилювачами — лаки для волосся, баночки з фарбою або будівельною піною, перцеві балончики тощо. Нагрівшись під сонцем, вони можуть фактично вибухнути і забруднити весь салон.

Йдеться про будь-які предмети з розпилювачами — лаки для волосся, баночки з фарбою або будівельною піною, перцеві балончики тощо. Нагрівшись під сонцем, вони можуть фактично вибухнути і забруднити весь салон. Пляшки зі звичайною водою. Водіїв люблять лякати страшилками щодо скляних ємностей, які на сонці нібито здатні працювати як лінза і підпалювати нутрощі автомобіля. Насправді пожежа, швидше за все, буде малоймовірною, проте зіпсувати пластикові елементи салону машини подібна пляшка може – якщо залишиться на ній лежати під сонячним промінням.

Читайте також: Категорія Суспільство Як швидко охолодити авто у спеку: прості поради для водіїв Звичайні пляшки з льодом допоможуть водіям у спекотні дні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про два прості способи швидко провітрити салон автомобіля, якщо ваш кондиціонер зламаний чи не працює.

Також ми писали, як правильно мити машину в літню спеку, щоб не нашкодити ні собі, ні "залізному коневі".