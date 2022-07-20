Що краще не залишати в салоні авто у спеку: поради водіям
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Краще двічі перевірити салон машини, перш ніж його залишити під впливом сонця
Літня спека стає причиною дискомфортного перебування у більшості автомобілів — надто яскраво, надто задушливо, надто спекотно. Ми вже розповідали, як машину можна врятувати від жахливого перегріву, проте варто подбати ще й про те, що ви залишаєте в салоні. Навіть невелика, як вам здається, дрібниця, здатна завдати вельми масштабних збитків.
Список небезпечних для впливу спеки предметів опублікували на порталі Auto-blog, передає "Телеграф". Більшість із цих речей настільки звичні для нас у повсякденному використанні, що ми часто їх навіть не помічаємо.
Що ж варто забрати з авто, якщо воно, швидше за все, залишиться під впливом сонячних променів та високих температур?
- Заряджання для телефону або "розгалужувач". У цей пункт також можна включити решту інших пристроїв, які заряджаються від прикурювача. Вони часто гріються, навіть якщо заряджання не проводиться. Тим більше – у літню спеку. Одного разу, забувши подібну річ в салоні машини під сонцем, ви можете її не дорахуватися — вона просто розплавиться.
- Ароматизатор повітря. Так-так, звичні нам "ялинки" та інший дріб'язок, що бовтається або на дзеркалі, або на задньому склі авто. Якщо в них є рідкий наповнювач, будьте готові до ймовірної "аварії" подібного гаджета. Від перегріву на корпусі ароматизатора може з’явитися тріщина, через що рідина розтечеться по всьому автомобілю. Але сильний запах — лише пів біди. Дуже часто під впливом високої температури наповнювач ароматизатора може зіпсувати оббивку салону. Нерідко сліди таких хімічних реакцій не вдається вивести.
- Балони під тиском. Йдеться про будь-які предмети з розпилювачами — лаки для волосся, баночки з фарбою або будівельною піною, перцеві балончики тощо. Нагрівшись під сонцем, вони можуть фактично вибухнути і забруднити весь салон.
- Пляшки зі звичайною водою. Водіїв люблять лякати страшилками щодо скляних ємностей, які на сонці нібито здатні працювати як лінза і підпалювати нутрощі автомобіля. Насправді пожежа, швидше за все, буде малоймовірною, проте зіпсувати пластикові елементи салону машини подібна пляшка може – якщо залишиться на ній лежати під сонячним промінням.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про два прості способи швидко провітрити салон автомобіля, якщо ваш кондиціонер зламаний чи не працює.
Також ми писали, як правильно мити машину в літню спеку, щоб не нашкодити ні собі, ні "залізному коневі".