Без музики, але з великою аптечкою: 10 правил водіння під час війни

Важливо орієнтуватись у ситуації на дорозі, щоб вчасно зберегти собі життя

Повномасштабне російське вторгнення змінило багато у житті українців. Наразі безпека стала головною вимогою для всіх, включаючи водіїв усіх транспортних засобів. І якщо про те, як не потрапити в ДТП, ми вже розповідали, то сьогодні поділимося збіркою правил, які допоможуть автолюбителям зберегти самовладання, а в окремих випадках навіть життя на період активних бойових дій.

Порадами щодо водіння авто під час війни поділився ресурс Bigmir Авто. Основних рекомендацій десять, і вони стосуються різних моментів, які можуть статися під час шляху.

◘ Концентруйтеся на дорозі максимально. При цьому бажано встигати стежити не лише за проїжджою частиною, а й на узбіччях та тротуарах.

◘ Уважно вивчайте дорогу попереду. Це насамперед пов’язане з виявленням різних небезпек на дорозі. Під час війни мова вже йде не про вибоїни або ями, а про можливі боєприпаси, їх уламки або навіть міни.

◘ Відмовтеся від музики в машині. Завдяки цьому ви зможете швидше почути сигнали повітряної тривоги або характерні для війни вибухи. Якщо вікна будуть відкриті, це покращить можливість зрозуміти, звідки йде небезпечний звук, що, у свою чергу, допоможе якнайшвидше виїхати від джерела подалі.

◘ Ставтеся інакше до пріоритетності проїзду. Правила дорожнього руху ніхто не скасовував, однак у прифронтових містах часто діє дещо інші вимоги. Так, водієві краще поступитися дорогою військовому чи спецтранспорту, навіть якщо ПДР пропонують діяти інакше. Цілком ймовірно, що у воєнний час цим вчинком ви убезпечите не лише себе, а й інших людей, до яких поспішають наші захисники.

◘ Спецтранспорт – наше все. Військові не завжди мають спеціальні "маячки", що може ускладнити "розпізнавання" на дорозі. Однак карети "швидкої допомоги", пожежні та поліцейські машини завжди мають пріоритет — не забувайте про це.

◘ Доукомплектуйте аптечку. Краще додати до своєї автомобільної аптечки деякі медикаменти та перев’язувальні матеріали, які можна використовувати для екстреної допомоги. Дорога і в мирний час буває непередбачуваною, а війна внесла свої корективи.

◘ Плануйте маршрути, виходячи з міркувань безпеки. Економити паливо вже особливо не потрібно, тому намагайтеся не "зрізати" шлях, якщо не впевнені, що короткий шлях не матиме сюрпризів у вигляді мін абщо. Особливо це стосується раніше деокупованих населених пунктів та тих, де зараз проходить лінія фронту.

◘ Завжди знайте, де ви можете сховатися, рухаючись на автомобілі. У великих містах таким укриттям для вас може бути метро або підземний перехід, в маленьких населених пунктах орієнтуйтеся на місці.

◘ Краще мати максимальний запас палива. Повний бак бензину під час війни водієві явно не завадить — ніхто не знає, коли і як довго може знадобитися їхати.

◘ Будьте уважні до блокпоста і бетонних блоків на дорогах. Особливо це важливо, якщо ви не орієнтуєтесь у місті, а тому просто не знаєте, де знаходяться подібні конструкції.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, які механізми автомобіля варто перевірити водіям перед настанням осені. Це допоможе не відволікатися на дрібниці під час прохолоднішого сезону.

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