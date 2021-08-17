Кількість хворих на коронавірус зросла вдвічі за останню добу
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В Україні збільшується кількість хворих на COVID-19.
В Україні на коронавірус захворіли за 16 серпня 890 людей. Серед них — 81 дитина та 10 медпрацівників.
Такі дані опублікувало Міністерство охорони здоровʼя станом на ранок вівторка 17 серпня.
Статистика МОЗ свідчить, що госпіталізованих менше, аніж виявлених випадків коронавірусної інфекції за минулу добу:
- госпіталізовані — 379 осіб
- летальних випадків — 27
- одужало — 433 особи.
Також за 16 серпня зробили 47 429 тестувань на коронавірус, з них методом ПЛР — 21 347 тестів.
Найбільшу кількість інфікувань зареєстрували у столиці. В Києві виявили 127 випадків коронавірусу за добу. Також серед регіонів де найбільш активно розповсюджується коронавірус — Одеська (111), Харківська (86), Запорізька (74) та Луганська (68) області.
Найменшу кількість хворих за 16 серпня зафіксували у Кіровоградській (1) та Чернігівській областях. В останній також не відзначили жодної госпіталізації чи летального випадку.
Різкий сплеск коронавірусної хвороби в Одесі викликало зараження у дитячому таборі "Молода гвардія". "Телеграф" писав, що там підтвердили COVID-19 щонайменше у 42 дітей.
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