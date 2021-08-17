Рус

Кількість хворих на коронавірус зросла вдвічі за останню добу

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читати російською
Автор
176
Кількість хворих на коронавірус зросла вдвічі за останню добу Новина оновлена 17 серпня 2021, 09:07
Зараження коронавірусом

В Україні збільшується кількість хворих на COVID-19.

В Україні на коронавірус захворіли за 16 серпня 890 людей. Серед них — 81 дитина та 10 медпрацівників.

Такі дані опублікувало Міністерство охорони здоровʼя станом на ранок вівторка 17 серпня.

Статистика МОЗ свідчить, що госпіталізованих менше, аніж виявлених випадків коронавірусної інфекції за минулу добу:

  • госпіталізовані — 379 осіб
  • летальних випадків — 27
  • одужало — 433 особи.

Також за 16 серпня зробили 47 429 тестувань на коронавірус, з них методом ПЛР — 21 347 тестів.

Найбільшу кількість інфікувань зареєстрували у столиці. В Києві виявили 127 випадків коронавірусу за добу. Також серед регіонів де найбільш активно розповсюджується коронавірус — Одеська (111), Харківська (86), Запорізька (74) та Луганська (68) області.  

Найменшу кількість хворих за 16 серпня зафіксували у Кіровоградській (1) та Чернігівській областях. В останній також не відзначили жодної госпіталізації чи летального випадку.

Різкий сплеск коронавірусної хвороби в Одесі викликало зараження у дитячому таборі "Молода гвардія". "Телеграф" писав, що там підтвердили COVID-19 щонайменше у 42 дітей.

Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Київ
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Категорія
У дитячому таборі Одеси спалах штаму "Дельта", є госпіталізовані
У дитячому таборі Одеси спалах штаму "Дельта", є госпіталізовані
Дата публікації
Категорія
Пісня "Хрещатик" Зіброва в епіцентрі скандалу: чому вона не прозвучить на День незалежності
Пісня "Хрещатик" Зіброва в епіцентрі скандалу: чому вона не прозвучить на День незалежності
Дата публікації
Категорія
Як будуть платити пенсію після 1 вересня?
Як будуть платити пенсію після 1 вересня?
Дата публікації
Категорія
Комуналка дорожчає ще на 20%: що влада придумала цього разу
Комуналка дорожчає ще на 20%: що влада придумала цього разу