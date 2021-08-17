Кількість хворих на коронавірус зросла вдвічі за останню добу

В Україні збільшується кількість хворих на COVID-19.

В Україні на коронавірус захворіли за 16 серпня 890 людей. Серед них — 81 дитина та 10 медпрацівників.

Такі дані опублікувало Міністерство охорони здоровʼя станом на ранок вівторка 17 серпня.

Статистика МОЗ свідчить, що госпіталізованих менше, аніж виявлених випадків коронавірусної інфекції за минулу добу:

госпіталізовані — 379 осіб

летальних випадків — 27

одужало — 433 особи.

Також за 16 серпня зробили 47 429 тестувань на коронавірус, з них методом ПЛР — 21 347 тестів.

Найбільшу кількість інфікувань зареєстрували у столиці. В Києві виявили 127 випадків коронавірусу за добу. Також серед регіонів де найбільш активно розповсюджується коронавірус — Одеська (111), Харківська (86), Запорізька (74) та Луганська (68) області.

Найменшу кількість хворих за 16 серпня зафіксували у Кіровоградській (1) та Чернігівській областях. В останній також не відзначили жодної госпіталізації чи летального випадку.

Різкий сплеск коронавірусної хвороби в Одесі викликало зараження у дитячому таборі "Молода гвардія". "Телеграф" писав, що там підтвердили COVID-19 щонайменше у 42 дітей.