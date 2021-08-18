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Кількість хворих COVID-19 в Україні подвоюється другий день поспіль

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Кількість хворих COVID-19 в Україні подвоюється другий день поспіль Новина оновлена 18 серпня 2021, 08:51
Позитивні тести на коронавірус отримує все більше українців

В Україні другу добу поспіль статистика хворих на коронавірус зростає практично вдвічі, також збільшується кількість летальних випадків.

В Україні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. За добу 17 серпня захворіли 1447 осіб, що майже в два рази більше ніж в попередній статистичний день. Серед них — 104 дитини та 38 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу (17 серпня):

  • госпіталізовані — 677 осіб
  • летальних випадків — 40
  • одужали — 712 осіб.

Всього зроблено тестів — 60 654, серед них методом ПЛР — 27 053.

Найбільшого поширення коронавірус в Україні отримав у Києві. Столичні медики зафіксували 181 випадок зараження. За сотню хворих на добу переступили також Донецька (155) і Одеська (130) області. Замикають п’ятірку антирейтингу Дніпропетровська (93) і Харківська (89) області.

Найменшу кількість заражень в добу зафіксували в Кіровоградській (8) і Волинській (13) областях.

Раніше "Телеграф" писав, що коронавірус в більшості випадків призводить до летального результату у вікових пацієнтів — старше 60 років. Також, паралельно з закликами вакцинуватися, МОЗ попереджає про наслідки щеплення і через скільки повинна пройти "побочка".

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