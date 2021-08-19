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У ЄС схвалили українські COVID-сертифікати — як їх отримати

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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У ЄС схвалили українські COVID-сертифікати — як їх отримати Новина оновлена 19 серпня 2021, 13:37
Український додаток "Дія"

Перша версія сертифікату буде повідомляти про повний курс вакцинації від коронавірусу.

У Європейському союзі офіційно визнали українські COVID-сертифікати, які будуть доступні в "Дії". Це знімає обмеження на подорожі, викликані пандемією.

Про це повідомляється на сайті Міністерства цифрової трансформації.

"Телеграф" розбирався в тому, що увійде в український сертифікат вакцинації.

Що таке COVID-сертифікат?

COVID-сертифікат або паспорт вакцинації, як його іноді називають, це документ, який повідомляє про те, що його власник пройшов повний курс вакцинації, переніс коронавірус або має негативний результат ПЛР-тестування.

Для кого буде доступний COVID-сертифікат?

Отримати сертифікат можна буде встановивши додаток "Дія" на смартфон. З 1 липня українські розробники запустили бета-тестування нової версії додаток до сертифіката на пристроях з операційною системою iOS. З 17 серпня розпочато бета-тестування на смартфонах з операційною системою Android.

Як буде працювати COVID-сертифікат?

Сертифікати будуть доступні в додатку "Дія" після офіційного релізу оновлення, як і інші документи. Спочатку він буде доступний тільки вакцинованим людям, згодом планують розширити функціонал до результату ПЛР-тесту та інформації про перенесений коронавірус.

Як перевірити справжність COVID-сертифікату?

Сертифікат буде мати спеціальний QR-код, який можна зчитати за допомогою програми.

Також відзначимо, що у сімейного лікаря можна отримати паперовий варіант довідки про вакцинацію.

Раніше "Телеграф" писав, що "Дія" буде отримувати інформацію про вакцинацію через систему E-Health.

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