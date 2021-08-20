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У Чернівцях невакцинованих вчителів хочуть змусити віддавати до половини зарплати

Автор
Г. Лубенець
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У Чернівцях невакцинованих вчителів хочуть змусити віддавати до половини зарплати Новина оновлена 20 серпня 2021, 18:02
школа

Школам з високими показниками вакцинації замість педагогів пропонують додаткові кошти на ремонт.

Вчителі з Чернівецької області, які відмовилися від вакцинації проти COVID-19, незабаром можуть зіткнутися з проблемами.

Як повідомив заступник міського голови Юрій Лесюк у себе в Фейсбук, з початком нового навчального року невакцинованих педагогів можуть змусити щотижня за власний рахунок робити ПЛР-тест на коронавірус.

Оскільки вартість одного такого починається з 800 гривень, то за місяць на ці цілі доведеться виділити мінімум 3200 гривень.

При цьому середня зарплата співробітника сфери освіти в Чернівецькій області, згідно з даними Work.ua становить близько 10 тисяч гривень, так що такий удар по гаманцю буде дуже помітним. А багато вчителів отримують зарплати менше середнього рівня, через що будуть змушені віддавати мало не половину.

Лесюк вказав, що при переході області в "жовту", "помаранчеву" або "червону" зону, в області дозволять працювати в штатному режимі тільки тим закладам, де вакциновані не менше 80% педагогів.

В іншому випадку заклад або переведуть на дистанційну форму освіти, або дозволять працювати на стаціонарній формі, але за умови регулярної здачі тесту на COVID-19.

На противагу в міськраді обіцяють виділяти додаткові гроші на ремонти і модернізацію класів в школах, в яких вакциновані 80% вчителів.

Як повідомлялося раніше, в Україні на готелях і ресторанах з вакцинованих колективом незабаром можуть з’явитися спеціальні мітки.

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