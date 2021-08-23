Ляшко назвав терміни початку нової хвилі COVID-19 в Україні

Ляшко каже, що в ЄС хвороба розвивається не так, як в Україні.

Глава Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що взимку Україна чекає новий сплеск захворюваності COVID-19.

Про це він розповів на брифінгу під час Київського саміту перших леді та джентльменів, пише Укрінформ.

За його словами, ситуація з динамікою захворюваності в Україні помітно відрізняється з такою в країнах ЄС.

У приклад він поставив Нідерланди, де в короткі терміни добове число нових інфікованих підскочило з 200-300 до 10 тисяч, а потім знову перейшло до зниження. В Україні ж, каже Ляшко, ситуація з коронавірусом нагадує динаміку 2020 року, коли приріст спостерігався поступово.

Він підкреслив, що згідно з цими даними варто очікувати більш помітний приріст нових випадків в період середини жовтня, листопада і початку грудня.

Другу ж хвилю варто чекати в лютому і березні.

Як повідомлялося раніше, в Україні за минулу добу виявлено 610 нових випадків коронавірусу. У лідерах за кількістю нових інфікованих знаходиться місто Київ, Чернівецька та Одеська області.